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沙子宸看到大螢幕長頸鹿笑問幼兒園嗎？增重飲控滷肉飯要忍住

▲▼經典賽中華隊練習日，沙子宸、林維恩報到。（圖／記者楊舒帆攝）

▲經典賽中華隊練習日，沙子宸、林維恩報到。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

旅外好手沙子宸14日正式向中華隊報到，心情很亢奮也想要展現自己。目前沙子宸的調整進度已達牛棚階段，目前一場投球約30球，並根據當天身體狀況進行微調。他表示：「目前按照自己的步調調整到實戰階段，還沒有正式進行打擊對決（Live BP），接下來就看教練團的安排。」

報到這天，大螢幕放上沙子宸和林維恩的照片，並附上「長頸鹿」的圖案，林維恩身高189公分、沙子宸則是190公分，身高都很高。不過沙子宸笑說：「一開始還不知道大家為什麼放長頸鹿，還以為是什麼幼兒園的長頸鹿美語之類的，後來才發現是因為身高（笑）。」

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中華隊有熟悉的隊友，例如同為運動家隊林維恩，另外沙子宸露曾與徐翔聖、曾子祐聊天，也提到很多前輩人都很好。與效力養樂多的徐翔聖聊到飲食習慣，分享旅外球員的飲食適應狀況，他覺得日本的食物都很好吃。沙子宸笑說，他剛到美國的前兩個月也覺得當地食物還不錯，但後來就開始吃膩了，最後只能靠自己下廚。

回顧去年休賽季，沙子宸花了三到四個月的時間增重10公斤，但後來發現，體重的提升並未完全轉化到投球表現上。因此今年除了持續訓練外，他也更加注重體能與飲食管理，「今年的重點不是再增重，而是如何讓去年的體重轉化成投球表現。」雖然擅長煮滷肉飯，但坦言控制飲食時期，只能偶爾吃滷肉飯，因為熱量比較高。

值得一提的是，他訓練中心遇到效力紅襪的劉致榮，並與他交流，「他在訓練方式和飲食管理方面，給我一些意見和想法，他是我學習的目標之一。」

談到中華隊的投手群，沙子宸表示：「隊上的投手實力真的很強，隨便抓一個都能當先發，甚至可以主宰比賽。感覺最後就是看誰的狀況比較好，就會被安排上場。」他對隊內的競爭保持正向態度，也期待自己能在比賽中發揮最佳狀態，為球隊爭取勝利。
 

關鍵字： 棒球中華隊沙子宸林維恩訓練

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