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伍祐城適應比賽用球後援飆速149　觸身球自己也嚇到

▲▼有球迷為伍祐城準備生日祝福布條。（圖／記者楊舒帆攝）

▲有球迷為伍祐城準備生日祝福布條。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

台韓交流賽首戰，過兩天過21歲生日的伍祐城中繼登板，中繼1局奪2K無失分，最快球速149公里，他坦言速度超乎預期，雖然在集訓過程一度不適應比賽用球，但已經沒問題。

雖然正選名單尚未公告，還沒有實際將面對經典賽資格賽的真實感受，集訓過程仍積極與其他投手交流。特別是經典賽比賽用球粗線較粗且表面較為光滑，學長陳柏豪建議他使用止滑粉，由於過去沒有使用的習慣，一開始手感不太好。

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伍祐城在首次LiveBP（實戰投打練習）時就已適應完成，他認為只要進入比賽節奏就不會有太大問題，也不需要止滑粉。談到首戰表現，7局對樂天巨人白頭山投出觸身球之後，被捕捉到彭政閔誇張的反應表情，他透露，有看到網友討論，並解釋當時情況。伍祐城說，「其實我也嚇到了，原本想投高的球，有想過不要太用力，抬腳瞬間就忘了。」

勇於進攻好球帶是教練團給的課題，伍祐城坦言，「來到中華隊開始，餅總和建民賢拜，都說往好球帶丟，捕手也是，希望相信自己直球，往紅中塞就好了。」回想在母隊台鋼雄鷹牛棚僅143公里，首次對外實戰就飆出149公里速球，他坦言，「出乎意料，可能在國家隊有加持效果。」

去年第一個一軍球季擔任牛棚角色，今年也預計從牛棚出發，伍祐城坦言，「可以讓自己成長，越想要這個位置就會越努力，轉後援最大目標就是投第9局。」

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