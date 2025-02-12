火腿補強獲B級評價　新外援古林睿煬成觀察重點

▲日本火腿補強穩健，評估B級，古林睿煬為新亮點 。（圖／翻攝自IG／fighters_official）



記者王真魚／綜合報導

日本棒球作家西尾典文針對職棒各隊休賽季補強進行評比，日本火腿鬥士隊網羅台灣火球男古林睿煬等補強動作，獲得整體B級評價。

西尾典文分析，火腿在「選秀新人」、「移籍選手」、「新外籍選手」及「戰力流失」四大面向中，除了新外援為C級外，其餘皆獲得B級評價。

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專欄中指出，火腿2024年雖未有如去年簽下山崎福也（原歐力士）的重量級補強，但整體仍獲得B級評價，補強動作穩健而明確。

從四大面向來看，火腿在新人（B級）、移籍選手（B級）、新外援（C級）和戰力流失（B級）各方面都維持一定水準。其中，從中日龍隊網羅的福谷浩司，擁有先發與後援的豐富經驗，預期將為投手輪值增添戰力。

在現役選秀制度下，火腿成功獲得原軟銀隊捕手吉田賢吾，這也被視為重要補強。吉田去年在二軍出賽79場，繳出亮眼的.303打擊率、3轟、33分打點成績，有望提升球隊捕手戰力。

新外援部分，火腿簽下24歲的台灣投手古林睿煬。這位前統一獅王牌雖然未來發展備受期待，但由於首度挑戰日職，日媒分析，短期內能否立即提供戰力仍待觀察，因此新外援評價為C級。不過，古林睿煬優異的投球實力，仍被視為火腿今年補強的一大亮點。

此外，火腿成功留住去年下半季打擊表現出色的雷耶斯（Franmil Reyes），以及續約後援薩巴拉（Aneurys Zabala），對於球隊整體穩定度有極大幫助。相較於軟銀，日本火腿在這個休賽季沒有出現明顯戰力流失，並在部分位置上完成了有效補強。

雖然補強不算華麗，但火腿整體戰力穩定，成功縮小與軟銀的差距，甚至可能在排名上形成威脅。

至於軟銀，西尾典文評價僅C級，最大損失是效力七年、每季先發超過百場的主力捕手甲斐拓也透過自由球員（FA）轉戰讀賣巨人，另有投手石川柊太也轉戰羅德。

雖然球隊網羅了前火腿王牌上澤直之等投手，但在交易中放走主力二壘手三森大貴，且至2月7日仍未簽下新外籍球員，整體戰力明顯下滑。這與軟銀過去幾年積極網羅他隊主力的補強策略形成強烈對比。