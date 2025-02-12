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出手最少、耗時最短！杜蘭特成NBA史上最高效3萬分先生

▲杜蘭特達成生涯3萬分。（圖／翻攝自X／@Suns）

▲杜蘭特達成生涯3萬分。（圖／翻攝自X／@Suns）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

太陽天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）今（12）日面對灰熊達成生涯3萬分里程碑，成為NBA史上第8位達標的人，且他以最少出賽時間和最少出手數成為「最高效」3萬分先生。

賽前，杜蘭特生涯總得分累計2萬9974分，今日面對灰熊全場18投12中狂砍34分，生涯總得分累積至30,008分，正式成為3萬分俱樂部成員。

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比賽第3節末段，杜蘭特製造灰熊克拉克（Brandon Clarke）犯規，站上罰球線並且2罰俱中，進帳生涯第3萬分。值得一提的是，杜蘭特生涯第1分也是罰球得分。

杜蘭特是NBA史上第8位完成生涯3萬分的球員。他是8位3萬分先生中出賽時數最少的球員，且達成3萬分使用的出手次數也是史上最少，間接應證「NBA最高效得分機器」的稱號非空穴來風。

NBA生涯總得分排行榜前10的排名如下：

1. 41,623 詹姆斯（LeBron James）
2. 38,387 賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）
3. 36,928 馬龍（Karl Malone）
4. 33,643 布萊恩（Kobe Bryant）
5. 32,292 喬丹（Michael Jordan）
6. 31,560 諾威斯基（Dirk Nowitzki）
7. 31,419 張伯倫（Wilt Chamberlain）
8. 30,008 杜蘭特
9. 28,596 歐尼爾（Shaquille O'Neal）
10. 28,289 安東尼（Carmelo Anthony）

關鍵字： NBA杜蘭特3萬分

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