出手最少、耗時最短！杜蘭特成NBA史上最高效3萬分先生

▲杜蘭特達成生涯3萬分。（圖／翻攝自X／@Suns）
實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導
太陽天王巨星杜蘭特（Kevin Durant）今（12）日面對灰熊達成生涯3萬分里程碑，成為NBA史上第8位達標的人，且他以最少出賽時間和最少出手數成為「最高效」3萬分先生。
賽前，杜蘭特生涯總得分累計2萬9974分，今日面對灰熊全場18投12中狂砍34分，生涯總得分累積至30,008分，正式成為3萬分俱樂部成員。
比賽第3節末段，杜蘭特製造灰熊克拉克（Brandon Clarke）犯規，站上罰球線並且2罰俱中，進帳生涯第3萬分。值得一提的是，杜蘭特生涯第1分也是罰球得分。
30,000 PTS for KD's career— NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 12, 2025
26 PTS ➡ 46.4 FPTs tonight
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杜蘭特是NBA史上第8位完成生涯3萬分的球員。他是8位3萬分先生中出賽時數最少的球員，且達成3萬分使用的出手次數也是史上最少，間接應證「NBA最高效得分機器」的稱號非空穴來風。
NBA生涯總得分排行榜前10的排名如下：
1. 41,623 詹姆斯（LeBron James）
2. 38,387 賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）
3. 36,928 馬龍（Karl Malone）
4. 33,643 布萊恩（Kobe Bryant）
5. 32,292 喬丹（Michael Jordan）
6. 31,560 諾威斯基（Dirk Nowitzki）
7. 31,419 張伯倫（Wilt Chamberlain）
8. 30,008 杜蘭特
9. 28,596 歐尼爾（Shaquille O'Neal）
10. 28,289 安東尼（Carmelo Anthony）
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