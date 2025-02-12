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暖心讓出11號！道奇老將盼佐佐木：穿這球衣拿到比我更好成就

▲羅哈斯（Miguel Rojas） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅哈斯（Miguel Rojas）選擇72號展開新一頁 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇隊老將羅哈斯（Miguel Rojas）選擇將他深愛的11號讓給新加盟球員佐佐木朗希，展現出暖心歡迎之意。這支衛冕軍在11日（台灣時間12日）於亞利桑那州格倫代爾展開春訓，佐佐木朗希今天報到亮相。

「他來找我表達感謝，」羅哈斯說，「眾所周知，我對這個號碼有特殊感情，但現在是他穿這個號碼的時候了。我希望當他結束職業生涯時，能對穿這個號碼感到非常快樂。我由衷希望他的職業生涯能比我的更好，祝願他保持健康並獲得成功。我期待11號能跟他一起度過漫長的職業生涯。」

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當被問到佐佐木說了什麼，羅哈斯透露，「他說了謝謝。雖然我現在還不太了解他，很難詳細解釋，但我能感受到他對這個機會非常感激和開心。」

▲▼ 佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希 。（圖／達志影像／美聯社）

隨著佐佐木和金慧成從亞洲加盟，羅哈斯表示，「這對棒球界和球隊都是好事。作為球隊領袖，就像去年大谷翔平和山本由伸加入時一樣，我希望金和佐佐木也能感到舒適，把這裡當成自己的家。我對他們的加入感到興奮，相信會帶來更多可能性。」

羅哈斯左手臂上還刺有11號刺青，顯示他對這個號碼的深厚感情。他新選擇的72號也別具意義，「這是我第一次以小聯盟邀請選手身分參加道奇春訓時的號碼，也是我在大聯盟初登場時的號碼。我知道職業生涯已近尾聲，所以選擇這個對我來說很有意義的號碼。」

這位35歲的老將期待著披上72號、為穿著11號的佐佐木守備的那一天，「我知道他在國際賽和日本都有很好的表現，很期待在比賽中為他守備。希望他今年能一直感到自在，這種感覺能持續到他的整個職業生涯。」

關鍵字： 道奇隊羅哈斯佐佐木春訓暖心

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