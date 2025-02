唐西奇湖人首秀獲禮遇！曝最喜歡環節　詹皇的話讓他起雞皮疙瘩

記者游郁香/綜合報導

「金童」唐西奇(Luka Doncic)的湖人首秀堪稱完美,超過1萬9000名洛城球迷到場歡迎他,賽前練習時,主場播放了他熱身時的固定曲目,他還是最後一個被介紹進場的先發球員,滿場的歡呼聲令他直呼難以置信,變成搭檔的偶像詹姆斯(LeBron James)賽前的一句話,更讓他起雞皮疙瘩。

▲唐西奇(左)湖人首秀,他是最後一個被介紹進場的湖人球員。(圖/達志影像/美聯社)

湖人今日挾帶5連勝的絕佳氣勢在主場出戰西區倒數第2的爵士,現場每一名觀眾都收到唐西奇的專屬T恤,當這位斯洛維尼亞金童來到場上熱身時,所有的目光都集中在他身上,湖人主場替他播放了一首塞爾維亞歌曲,那是他還在達拉斯時,熱身時的固定曲目,足見新東家的用心程度。

湖人甚至在介紹先發球員時,將唐西奇排在了最後,這出自於天王詹姆斯的美意,通常詹皇都是最後一個被介紹出場的球員。詹皇還在賽前團隊集合喊話時告訴唐西奇,「不要融入,反而要讓自己與眾不同」,對此唐西奇表示,「他這麼說讓人感覺太棒了,給你信心。在那番話之後,真的起雞皮疙瘩。」

▲唐西奇湖人首秀,球團相當用心歡迎他。(圖/達志影像/美聯社)

唐西奇在湖人的初登板上場24分鐘,14投5中攻下14分、5籃板和4助攻,他擔任主要的控球者,執行了很多高位掩護的戰術,通過運球針對爵士體型較大且較慢的防守球員,進行突破分球,並送出「No Look pass」到對角線。

▲唐西奇(左)感謝詹姆斯要他做自己。(圖/達志影像/美聯社)

湖人終場以132比113輕鬆擊敗爵士,將戰績提升至32勝19負,佔據西區第4,他們近14場狂拿12勝,近期更處於6連勝,團隊士氣高昂。

"Luka, be your f*cking self. Don't fit in, fit the f*ck out."



LeBron James to Luka Doncic before his debut with the Lakers ????



(via @SportsCenter)pic.twitter.com/87RG5QHtOE