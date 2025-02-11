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唐西奇湖人首秀獲禮遇！曝最喜歡環節　詹皇的話讓他起雞皮疙瘩

記者游郁香／綜合報導

「金童」唐西奇（Luka Doncic）的湖人首秀堪稱完美，超過1萬9000名洛城球迷到場歡迎他，賽前練習時，主場播放了他熱身時的固定曲目，他還是最後一個被介紹進場的先發球員，滿場的歡呼聲令他直呼難以置信，變成搭檔的偶像詹姆斯（LeBron James）賽前的一句話，更讓他起雞皮疙瘩。

▲▼唐西奇湖人首秀，他是最後一個被介紹進場的湖人球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（左）湖人首秀，他是最後一個被介紹進場的湖人球員。（圖／達志影像／美聯社）

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湖人今日挾帶5連勝的絕佳氣勢在主場出戰西區倒數第2的爵士，現場每一名觀眾都收到唐西奇的專屬T恤，當這位斯洛維尼亞金童來到場上熱身時，所有的目光都集中在他身上，湖人主場替他播放了一首塞爾維亞歌曲，那是他還在達拉斯時，熱身時的固定曲目，足見新東家的用心程度。

湖人甚至在介紹先發球員時，將唐西奇排在了最後，這出自於天王詹姆斯的美意，通常詹皇都是最後一個被介紹出場的球員。詹皇還在賽前團隊集合喊話時告訴唐西奇，「不要融入，反而要讓自己與眾不同」，對此唐西奇表示，「他這麼說讓人感覺太棒了，給你信心。在那番話之後，真的起雞皮疙瘩。」

▲▼唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇湖人首秀，球團相當用心歡迎他。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇在湖人的初登板上場24分鐘，14投5中攻下14分、5籃板和4助攻，他擔任主要的控球者，執行了很多高位掩護的戰術，通過運球針對爵士體型較大且較慢的防守球員，進行突破分球，並送出「No Look pass」到對角線。

▲▼唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（左）感謝詹姆斯要他做自己。（圖／達志影像／美聯社）

湖人終場以132比113輕鬆擊敗爵士，將戰績提升至32勝19負，佔據西區第4，他們近14場狂拿12勝，近期更處於6連勝，團隊士氣高昂。

賽後唐西奇參加記者會時，忍不住脫口而出，「喔，靠，那麼多人。」他坦承賽前感到緊張，「我很久沒比賽了，這是支新球隊。」他前一次出賽已經是去年的聖誕大戰，之後他就一直在養小腿的傷勢，不過感受到湖人上下的溫暖歡迎，比賽開打後，他得以放鬆並享受比賽。

▲▼唐西奇湖人首秀，他是最後一個被介紹進場的湖人球員。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇坦承賽前感到緊張。（圖／達志影像／美聯社）

談到今晚最喜歡的部分，唐西奇說，「可能是被介紹的時候。場館裡的歡呼聲，那真是難以置信。」他也提到首次與偶像詹姆斯搭檔，「他看待比賽的方式和很多人不同，他的球商超乎尋常。能在場上有兩個這樣的球員，對隊伍會有很大的幫助。」

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇

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