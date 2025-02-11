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詹皇要他別融入！唐西奇首秀小試身手拿14分　湖人19分差迎6連勝

記者游郁香／綜合報導

近10戰9勝的湖人今（11）日在主場面對西區倒數第2的爵士，遭震撼交易到洛城的「金童」唐西奇（Luka Doncic）迎來入隊首秀，賽前天王詹姆斯（LeBron James）提醒他「做自己、別融入」，他首個進球是一記後撤三分，次節與詹皇連線快攻，最終他上場24分鐘拿下14分、5籃板和4助攻，幫助湖人以132比113喜迎6連勝。

唐西奇今日首度披上紫金戰袍上陣，湖人賽前發送給每位入場的球迷一件印有唐西奇名字與77號的T恤，替獨行俠效力長達21年的傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）也親自到場來力挺「金童」。

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洛城天王詹姆斯賽前與團隊喊話時，特別點名唐西奇，「Luka，做他X的自己。不要去融入，讓自己與眾不同。」這也是唐西奇自去年聖誕大戰以來的首戰，他因為小腿傷勢休養至今，主帥瑞迪克（JJ Redick）賽前就表明，將限制他的上場時間。

唐西奇此戰與他的偶像詹姆斯、「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）、混血前鋒八村壘及長人海耶斯（Jaxson Hayes）一起先發，他開賽就送出助攻，與海耶斯聯手上演「空中接力」暴扣，並在首節還剩8分05秒時命中後撤三分，這是他來到湖人後的首個進球。

湖人首節22投14中，團隊命中率飆高到63.6%，迅速拉開37比25、12分領先。上半場終了前，唐西奇在後場搶下籃板，直接把球傳給跑快攻的詹姆斯，展示驚人的臂力與視野，詹皇也順利放進兩分，兩人成功連線，讓主場球迷興奮不已。

唐西奇上半場攻下11分、3籃板和3助攻，湖人拉開72比47多達25分領先。第3節開局，唐西奇接到詹姆斯的傳球切到籃下，在對抗後巧妙拋進兩分並要要加罰機會，完成一記三分打。由於洛城前3節得分已破百，帶著100比75的大幅領先進入第4節，唐西奇也提早打卡下班，末節並未再上陣。

▲▼唐西奇湖人首秀小試身手，拿下14分、5籃板和4助攻。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼唐西奇湖人首秀小試身手，拿下14分、5籃板和4助攻。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼唐西奇湖人首秀。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇此戰僅出賽24分鐘小試身手，14投5中貢獻14分、5籃板和4助攻，三分7投1中還在找外線手感；天王詹姆斯飆出24分、8助攻和7籃板；里夫斯及八村壘各有22分、21分進帳，終場在團隊命中率飆到54.3%之下，以132比113、19分差輕取爵士，將連勝場次推進到第6場，目前以32勝19敗佔據西區第4。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇

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