詹皇要他別融入！唐西奇首秀小試身手拿14分　湖人19分差迎6連勝

記者游郁香/綜合報導

近10戰9勝的湖人今(11)日在主場面對西區倒數第2的爵士,遭震撼交易到洛城的「金童」唐西奇(Luka Doncic)迎來入隊首秀,賽前天王詹姆斯(LeBron James)提醒他「做自己、別融入」,他首個進球是一記後撤三分,次節與詹皇連線快攻,最終他上場24分鐘拿下14分、5籃板和4助攻,幫助湖人以132比113喜迎6連勝。

唐西奇今日首度披上紫金戰袍上陣,湖人賽前發送給每位入場的球迷一件印有唐西奇名字與77號的T恤,替獨行俠效力長達21年的傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki)也親自到場來力挺「金童」。

洛城天王詹姆斯賽前與團隊喊話時,特別點名唐西奇,「Luka,做他X的自己。不要去融入,讓自己與眾不同。」這也是唐西奇自去年聖誕大戰以來的首戰,他因為小腿傷勢休養至今,主帥瑞迪克(JJ Redick)賽前就表明,將限制他的上場時間。

唐西奇此戰與他的偶像詹姆斯、「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)、混血前鋒八村壘及長人海耶斯(Jaxson Hayes)一起先發,他開賽就送出助攻,與海耶斯聯手上演「空中接力」暴扣,並在首節還剩8分05秒時命中後撤三分,這是他來到湖人後的首個進球。

湖人首節22投14中,團隊命中率飆高到63.6%,迅速拉開37比25、12分領先。上半場終了前,唐西奇在後場搶下籃板,直接把球傳給跑快攻的詹姆斯,展示驚人的臂力與視野,詹皇也順利放進兩分,兩人成功連線,讓主場球迷興奮不已。

唐西奇上半場攻下11分、3籃板和3助攻,湖人拉開72比47多達25分領先。第3節開局,唐西奇接到詹姆斯的傳球切到籃下,在對抗後巧妙拋進兩分並要要加罰機會,完成一記三分打。由於洛城前3節得分已破百,帶著100比75的大幅領先進入第4節,唐西奇也提早打卡下班,末節並未再上陣。

▲▼唐西奇湖人首秀小試身手,拿下14分、5籃板和4助攻。(圖/達志影像/美聯社,下同)

唐西奇此戰僅出賽24分鐘小試身手,14投5中貢獻14分、5籃板和4助攻,三分7投1中還在找外線手感;天王詹姆斯飆出24分、8助攻和7籃板;里夫斯及八村壘各有22分、21分進帳,終場在團隊命中率飆到54.3%之下,以132比113、19分差輕取爵士,將連勝場次推進到第6場,目前以32勝19敗佔據西區第4。