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最難決定！公鹿交易2021年奪冠元老　總管澄清「傷病」非主因

▲米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲米德爾頓（右）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿在交易截止日前將2021年奪冠功臣「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）交易到巫師，換取前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）。總管霍斯特（Jon Horst）表示，這筆交易是他職涯做過最艱難的決定，並透露「痛痛人體質」不是米德爾頓被交易的主因。

米德爾頓是公鹿隊史三分球（1382顆）命中數最多的球員，在出賽場次（735場）與總上場時間（23039分鐘）上，僅次於兩屆MVP「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），米德爾頓的生涯總得分（12586分）與總助攻（2990次）皆排名隊史第3。此外，他在2020-21賽季幫助公鹿隊奪得50年來的首座總冠軍。

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霍斯特在交易案發生後，首次談到米德爾頓，「這是我職業生涯中，在交易操作上最艱難的一次決定，無論是從人性層面、陣容考量、球隊文化，還是球迷社群的角度來看，都是如此。」

霍斯特表示，「我與米德爾頓及他的家人有著非常深厚的私人情誼，我家裡擁有最多的球衣就是米德爾頓的球衣，未來也會是如此。」

▲米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲米德爾頓是2021年公鹿奪冠功臣之一。（圖／達志影像／美聯社）

公鹿成功交易米德爾頓，讓團隊薪資下降至第2層硬上限之下。公鹿霍斯特表示，降低薪資並不是交易的主要考量。他認為，交易來庫茲馬能夠讓公鹿變得更具競爭力，並強調管理層並未要求他削減球隊薪資。

霍斯特說道，「球隊老闆們一直致力於提供資源，目標就是贏得比賽。」自2017年擔任總經理以來，他一直負責公鹿的運營，「他們唯一的要求就是，『我們希望今年贏球，該怎麼做？』我們相信這筆交易能提升我們的奪冠機會。此外，降到第2層薪資上限之下，也讓我們在未來擁有更多優勢。」

▲公鹿庫茲馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫茲馬（右）披公鹿球衣上陣。（圖／達志影像／美聯社）

現年33歲的米德爾頓在2022-23賽季僅出賽33場，上賽季也只打了55場。他本季場均貢獻12.6分，為2013-14賽季以來的新低。

然而，霍斯特表示，米德爾頓的健康問題並不是影響交易決策的關鍵因素，「對我而言，健康狀況當然是考量之一，但影響很小，這是一部分的計算，但比重不大。」

霍斯特認為，這次交易讓公鹿隊在陣容上變得更具深度，並補強了球隊最需要的部分，「庫茲馬在進攻端至少能勝任4個位置，在防守端則能擔任3個位置，這讓我們變得更有靈活性。」

庫茲馬目前的投籃命中率為41.6%，三分球命中率28.2%，罰球命中率60.8%，均為生涯新低。不過，霍斯特指出，過去曾有球員在加入公鹿後，因為在安戴托昆波身邊打球而獲得更好的出手機會，進而提升命中率，他相信庫茲馬也有機會提升自己的表現。

關鍵字： NBA米德爾頓庫茲馬安戴托昆波字母哥公鹿

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