批國際奧會包容林郁婷、克莉芙參賽　國際拳總將興訟

▲ 台灣「拳后」林郁婷。（圖／路透）

文／中央社

國際拳擊總會（IBA）今天表示，將對國際奧林匹克委員會（IOC）採取法律行動，理由是國際奧會去年巴黎奧運期間，包容台灣和阿爾及利亞名將林郁婷、克莉芙參加女子拳賽。

國際拳總在2023年主辦的世錦賽中，取消台灣拳后林郁婷和阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）的參賽資格，原因是兩人未通過性別檢測。

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不過，去年巴黎奧運舉行期間，國際奧會為林郁婷和克莉芙發聲，指他們是受國際拳總武斷且倉促的裁定所累；兩人後來分別在女子拳擊57公斤級、66公斤級摘下金牌。

法新社報導，國際拳總發布聲明，將興訟舉動連結到美國總統川普（Donald Trump）上週所簽署，尋求禁止跨性別運動員參加女性運動賽事的行政命令。國際拳總表示，針對國際奧會容許林郁婷和克莉芙參加女子賽事，「正在向瑞士檢察總長遞出正式訴狀」。

國際拳總補充說，正在法國和美國提起類似的訴訟。 與克里姆林宮有關係的俄羅斯權貴、國際拳總主席克列姆列夫（Umar Kremlev）說：「美國總統川普下令禁止跨性別運動員參加女子體育賽事，證實國際拳總努力保護女性運動的誠信是正確的。」

林郁婷或克莉芙都不是跨性別女性。兩人從出生到成長都是女性，護照登記性別也是女性。