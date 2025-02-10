李政厚將成巨人競爭關鍵　美媒點名大谷翔平等傷後復出球星

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大聯盟開訓在即，美媒《YAHOO體育》列出20位傷後復出的球員，有機會為所效力的球隊帶來正面影響，大谷翔平、阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）排前二，也提及韓籍球星李政厚。

文中提到，道奇有許多受傷的投手受到關注，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因手肘傷勢進入傷兵名單而結束上季，預計在春訓完全恢復，梅伊（Dustin May）和岡索林（Tony Gonsolin）去年也離開先發輪值，陣中也有其他投手將回歸。

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不過備受關注的仍是大谷翔平，他轉戰道奇第一年以指定打擊拿下MVP，二刀流的他將以投手身份回歸。他去年季後賽左肩滑壘受傷，雖然不是投擲側，但可能成為另一個挑戰。「投手大谷」預計5月復出，將會是盛大的演出。

勇士當家明星阿庫尼亞在2024年賽季因膝蓋受傷未能發揮出應有的實力，打擊率為0.250，累計4支全壘打，15分打點。然而在2023年，他以打擊率0.337，41支全壘打，73次盜壘，106分打點的壓倒性成績被選為國家聯盟最有價值球員 (MVP)。《YAHOO體育》預測，「雖然傷愈後很難像以前那樣展現快速的跑壘，但僅憑打擊能力也能大大增強球隊的攻擊力。」

該文對李政厚的評價是「舊金山巨人在國家聯盟西區擁有競爭力所必需的球員之一」，並表示 「上賽季受傷前展示了良好的接觸能力和防守，但長打率和上壘率稍顯遺憾。」李政厚第一年大聯盟球季在6月肩膀受傷前，打擊率為0.262，8分打點，有2支全壘打和2次盜壘。

《YAHOO體育》預測，巨人隊傳奇球星波西（Buster Posey）擔任球隊總裁後，李政厚有可能成為聯盟平均以上的中外野手，並成為球隊的核心球員。