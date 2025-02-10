泰勒絲在超級盃被噓「面露疑惑」　男友酋長巨星凱爾西可能退休

Taylor Swift was being booed at the Super Bowl as she’s shown on the jumbotron and was confused ????

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記者游郁香／綜合報導

堪薩斯市酋長與費城老鷹今（10）日在NFL第59屆超級盃交鋒，酋長主力邊鋒凱爾西（Travis Kelce）的女友、流行天后泰勒絲（Taylor Swift）來到場邊觀戰，當她出現在球場大螢幕時，現場傳來陣陣噓聲，讓她露出疑惑的表情。值得一提的是，35歲的凱爾西可能考慮退休，他目前還未決定下季是否繼續打球。

▲▼流行天后泰勒絲現身超級盃，力挺男友凱爾西 。（圖／達志影像／美聯社）

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現年35歲的凱爾西是NFL史上最偉大的邊鋒之一，NFL記者拉波波特（Ian Rapoport）報導，凱爾西預計會在超級盃後花時間考慮自己的未來，並在自由球員市場正式開始前做出決定，今日對陣老鷹的比賽結果可能會影響他的決定。

凱爾西自2023年開始與泰勒絲約會後人氣大增，兩人時常高調曬恩愛，泰勒絲今日也毫無意外來到超級盃現場觀戰，這是她過去兩個賽季第23度到場力挺男友，她到場的比賽中，酋長的戰績為19勝3敗，本賽季更是9勝0敗。

凱爾西和酋長今年力拚史無前例的3連霸紀錄，個人12年職業生涯第4冠，他共10度打入超級盃，4度入選年度第1隊，並擁有季後賽接球次數最多的紀錄。

▲泰勒絲與凱爾西時常高調曬恩愛。（圖／達志影像／美聯社）