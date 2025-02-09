還有人說「水原替大谷頂罪」？美資深記者駁斥：拿出證據！

▲大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平前翻譯水原一平被告，美國時間6日以銀行詐欺等罪名受審，從大谷前翻譯水原一平的空前賭博醜聞曝光後到現在，在美國一直有部分聲音質疑「水原是不是大谷的替罪羊」。美媒《The Athletic》的記者羅森索（Ken Rosenthal）駁斥這些說法，還直呼「沒有證據！」

美國加州聯邦地方法院依照檢方求刑，水原一平被判處有期徒刑4年9個月，並命令向大谷翔平支付約1700萬美元的賠償金。

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大谷翔平從一開始就否認自己涉入此事，表示自己對此一無所知。資深記者記者羅森索在播客節目《Foul Territory》中表示：「到現在在社群媒體上還是能看到『大谷很可疑』、『翔平一定知道些什麼』這樣的言論，我的朋友也這麼說。但是，有證據嗎？請務必拿出證據來看看。」

美國媒體《EssentiallySports》關注到這番言論，報導指出：「羅森索確信大谷不知道發生了什麼事，是受害者。那些相信大谷涉案的人拼命尋找證據，但似乎並未成功。」

羅森索接著說：「我仔細研究了政府報告、錄音帶和判決書。包括我在內的記者們都徹底調查了這件事，竭盡全力要查明真相。當然，完全沒有任何證據顯示大谷涉案。什麼都找不到。」他的發言為「大谷替罪羊說」畫下了句點。

該媒體寫道：「親密好友的非法賭博、盜竊和逃稅行為被揭發，讓大谷十分悲痛。在審判後期和宣判時，大谷保持沉默，但被信任的人背叛，想必讓他感到極大的悲傷和震驚。」

水原將從3月24日開始服刑4年9個月，釋放後需接受3年的保護觀察。此外，為防止賭博成癮復發，他必須持續接受治療。