去年冠軍大對決！雲豹狂勝「少林書豪」國王新春開紅盤

▲台啤雲豹大勝新北國王。（圖／TPBL提供）

記者游郁香／綜合報導

台啤永豐雲豹睽違2個月在農曆年後重返主場，迎戰目前排名聯盟首位的新北國王，這也是去年T1與PLG冠軍隊首度在TPBL交手，雲豹靠著克羅馬(Lasan Kromah)、威廉斯(Devin Williams)合計攻下49分，在全場6869名球迷見證下以100比84收下新春首勝。

一開賽雙方還在尋找手感、比賽形成拉鋸，首節打完雲豹以18比19小幅落後，但進入第2節後，雲豹靠著王皓吉的三分球開啟一連串攻勢，克羅馬單節包辦11分，團隊攻下30分拉開比數，也讓球隊一路領先到終場。

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雲豹總教練查爾斯(Charles Dube-Brais)表示，今日球隊的罰球（23罰11中）、三分球命中率（33投7中）都不好，最後能夠贏對手16分，關鍵在於籃板保護得非常好，團隊共抓下67個籃板，威廉斯、艾吉(Egidijus Mockevicius)兩人包辦30個。

▲台啤雲豹克羅馬。（圖／TPBL提供）

「一開始我們不確定林書豪會不會上場，所以做了很多情蒐，後來他沒登錄，我們就知道強森、曼尼高跟林書緯會有比較多的機會，所以我們有做好防守。」查爾斯說。

林信寬此戰攻下全場本土球員最高的17分，也是本季主場最高。他表示，因為很久沒有回主場打比賽，所以自己一直很興奮，尤其又碰到聯盟戰績第一的球隊，就是抱著不想輸給他們想法。

▲台啤雲豹林信寬（右）、新北國王林書緯（左）。（圖／TPBL提供）

林信寬說，「大家覺得我過年前的狀況看起來有慢慢回穩，但其實很多要改善的地方，像是中距離跳投或是其它的進攻手段，我都有趁著過年時加強，雖然今天林書豪沒有上場，但我們不會鬆懈，大家都很競競業業的在比賽上，很開心我們今天打是很團隊的籃球。」

此戰飆出全場最高26分，另抓下8個籃板、送出6次抄截的克羅馬說，「我們兩個月沒回到主場，很高興今天看到很多球迷幫雲豹加油，我們又是打聯盟第一的國王，能贏球意義很重大。」