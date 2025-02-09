紅雀火球男林振瑋躍升農場5大新秀！美媒看好天花板有望成為王牌

▲ 23歲旅美新秀林振瑋，突破傷勢獲好評 。（圖／(展逸國際企業提供)）

記者王真魚／綜合報導

23歲旅美投手林振瑋2024年突破傷勢困擾，繳出令人矚目的成績單，整季拿下10勝、防禦率2.79，在權威媒體《The Athletic》的農場系統評比中，獲得資深棒球作家勞爾（Keith Law）評為紅雀隊第5大新秀。

勞爾表示，林振瑋去年終於擺脫傷病，展現驚人的實力，讓所有人大為驚艷，「他可以投出90英里（145公里）以上球速，去年更飆到101英里（163公里），控球能力達到平均水準，並且有機會發展出兩種優於平均的變化球：滑球與變速球。」

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勞爾進一步指出，林振瑋的變速球優於滑球，「變速球的投球動作幾乎與直球一致，加上球速偏快且帶有尾勁，讓打者難以掌握；而滑球雖帶有下墜幅度，但犀利度與掌握度仍有進步空間。」

值得注意的是，林振瑋高大的身材不但還有增重空間，更能憑藉優異的延展性創造獨特的投球角度，為打者帶來極大壓力。今年8月，他更以單月5場出賽4勝、防禦率0.62的優異表現，奪下佛州聯盟單月最佳投手。

勞爾認為，只要持續磨練滑球的品質，以林振瑋的天花板，未來很有機會挑戰球隊王牌地位，但以目前保守評估，至少也有三號先發的實力。