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熱火總裁含淚打悲情牌　巴特勒覺得他「精神錯亂」更堅定要走

記者游郁香／綜合報導

「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）離開效力了5.5季的熱火，改披勇士戰袍，《The Athletic》披露他與邁阿密決裂的內幕，熱火曾在1月的會議上，試圖修復彼此的關係，總裁萊里（Pat Riley）甚至含淚打悲情牌，結果不僅未打動巴特勒，反讓他更堅定要離隊。

熱火高層在當地時間1月7日與巴特勒面談，根據《The Athletic》的報導，總裁萊里含淚談到兩人都失去父親的經歷，巴特勒的父親在上個賽季去世，萊里還向巴特勒提供了「不請自來且不受歡迎」的育兒建議， 結果這些話語並未打動巴特勒，他離開會議時更加確信自己必須被交易出去。

▲熱火巴特勒、雷霆威廉斯、吉爾吉斯-亞歷山大。（圖／路透）

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▲巴特勒1月與熱火總裁萊里會面後，更堅定要離開。（圖／路透）

一位與巴特勒關係密切的消息人士表示，巴特勒甚至認為萊里的行為有些「精神錯亂」，令人感到不安。

意識到巴特勒去意已決，萊里隨即通知相關人員，會議並不順利，他比以往更加下決心要交易掉巴特勒。

在接下來的幾周內，那次會議中的強烈情緒被冷酷的商業事實所取代，當地時間1月16日，巴特勒與熱火老闆阿里森（Micky Arison）進行了一次平淡無奇的會面；接著巴特勒錯過了一次航班，1月23日，巴特勒收到一封通過電子郵件和聯邦快遞送達的信件，詳細說明熱火所認為的，他持續不服從和不可接受的反抗行為。

▲▼湖人Showtime時期教頭「油頭」萊里與魔術強森；熱火總裁萊里。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火總裁萊里。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，巴特勒和萊里過去關係非常緊密，但萊里在去年賽季結束後的記者會上批評他，「如果你不在場上比賽……你就應該閉嘴。」這段合作關係開始破裂，當時萊里還表示，由於巴特勒缺席，他們需要更加慎重考慮續約問題。巴特勒在去年6月告訴熱火，他不會提前續約，雙方分道揚鑣從那時就有跡可循。

關鍵字： NBA熱火巴特勒萊里

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