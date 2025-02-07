獨行俠周日「後77世代」首次主場　湯普森預期被噓爆！

▲唐西奇被交易至湖人。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

獨行俠交易走25歲建隊基石「金童」唐西奇（Luka Doncic），達拉斯球迷對此憤怒不已，許多人認為總管哈里森（Nico Harrison）付出的代價過大，卻沒有得到等值的回報。本周日（9）獨行俠將迎接唐西奇離隊後首個主場賽事，對此總教練基德（Jason Kidd）、4冠射手湯普森（Klay Thompson）都表示能預期屆時會噓聲大作。

獨行俠周日將回到主場，對決來訪的強敵火箭，基德認為當天球迷會發出噓聲，並表示能理解其中的不滿，「我們對球迷表達同情，但同時，作為總教練，我的責任是帶領現在的球員，讓周日對陣火箭的比賽能處於有利的位置，這是我目前的全部關注點。」

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基德對被噓不是太在意，「這就是言論自由，這就是為什麼他們是球迷，但對我們來說，重點是該如何向前邁進，這是我們必須要做的。」

▲獨行俠球迷想念唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

本季加盟獨行俠的湯普森在與唐西奇共同出賽時，幾乎都能繳出好表現，可惜2人合作未達1季就拆夥。湯普森也能預期周日的比賽場面，「球迷們可能會感到心碎，會有一些噓聲，作為職業球員，我們必須接受一切，並記住我們是為了打比賽，在NBA賽場上競技而拿薪水的。我不知道當天會發生什麼事，但我知道唐西奇對每位獨行俠球迷來說都非常重要。」

湯普森說，「我們必須專注於贏球，保持穩定的表現，給自己爭奪總冠軍的機會，我認為這樣能夠減輕球迷們的痛苦與憤怒，這場比賽肯定會很奇怪，但這就是球隊選擇的道路。」

▲唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

新援戴維斯因為腹部拉傷，交易後至今仍未上陣。《ESPN》記者邦坦普斯（Tim Bontemps）報導，戴維斯預計也會在這場主場賽事中復出，完成他獨行俠的首秀。