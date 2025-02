超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

▲湖人交易來唐西奇(右),又補強了禁區,被認為是最大贏家。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA今年的季中交易在今(7)日凌晨4點截止,包括唐西奇(Luka Doncic)、戴維斯(Anthony Davis)、巴特勒(Jimmy Butler)等多名超級球星遭交易;根據統計,共有63名球員換東家,其中4人被交易後遭釋出,美國媒體《ClutchPoints》點名湖人是最大贏家。

季中交易截止前第一個震撼彈,是獨行俠「金童」唐西奇與湖人明星長人戴維斯互換東家,隨後國王將一哥福克斯(De'Aaron Fox)送到馬刺聯手「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama),迎來2屆灌籃王拉文(Zach LaVine)入隊,與熱火撕破臉的「士官長」巴特勒則轉戰勇士。

根據《Underdog NBA》的統計,交易截止前共有63名球員換東家,其中泰斯(Daniel Theis)、傑克森(Reggie Jackson) 、班巴(Mo Bamba )和西索科(Sidy Cissoko )在被交易後遭釋出。

美國媒體《ClutchPoints》點名湖人憑藉網羅未來門面唐西奇與年輕長人威廉斯(Mark Williams)補強禁區的交易,成為最大贏家,「隨著詹姆斯(LeBron James)接近生涯終點,湖人籃球的新時代已經開始。如果有什麼是明顯的,那就是這支球隊現在想要再次奪冠。」

Trade deadline summary:



Luka Doncic to Lakers

Anthony Davis to Mavs

Jimmy Butler to Warriors

De'Aaron Fox to Spurs

Zach LaVine to Kings

Brandon Ingram to Raptors

Kyle Kuzma to Bucks

Andrew Wiggins to Heat

Mark Williams to Lakers

Khris Middleton to Wizards

De'Andre Hunter to Cavs…