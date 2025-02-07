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超狂NBA季中交易！63名球員換東家　美媒評湖人是最大贏家

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人交易來唐西奇（右），又補強了禁區，被認為是最大贏家。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA今年的季中交易在今（7）日凌晨4點截止，包括唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）、巴特勒（Jimmy Butler）等多名超級球星遭交易；根據統計，共有63名球員換東家，其中4人被交易後遭釋出，美國媒體《ClutchPoints》點名湖人是最大贏家。

季中交易截止前第一個震撼彈，是獨行俠「金童」唐西奇與湖人明星長人戴維斯互換東家，隨後國王將一哥福克斯（De'Aaron Fox）送到馬刺聯手「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama），迎來2屆灌籃王拉文（Zach LaVine）入隊，與熱火撕破臉的「士官長」巴特勒則轉戰勇士。

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根據《Underdog NBA》的統計，交易截止前共有63名球員換東家，其中泰斯（Daniel Theis）、傑克森（Reggie Jackson） 、班巴（Mo Bamba ）和西索科（Sidy Cissoko ）在被交易後遭釋出。

美國媒體《ClutchPoints》點名湖人憑藉網羅未來門面唐西奇與年輕長人威廉斯（Mark Williams）補強禁區的交易，成為最大贏家，「隨著詹姆斯（LeBron James）接近生涯終點，湖人籃球的新時代已經開始。如果有什麼是明顯的，那就是這支球隊現在想要再次奪冠。」

關鍵字： NBA交易湖人

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