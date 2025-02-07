諷NBA球員是「現代奴隸」後　施洛德18小時被交易3次

Dennis Schröder has been traded 3 times in the past 24 hours ????



The Pistons plan to keep him on their roster, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/CiirhWXhWo — Bleacher Report (@BleacherReport) February 6, 2025

記者游郁香／綜合報導

在獨行俠上周交易送走「金童」唐西奇（Luka Doncic）後，「德國軟豆」施洛德（Dennis Schroder）嘲諷表示，NBA球員是「現代奴隸」，「每個人都可以決定你要去哪裡」，未料一語成讖，他在18個小時內被交易了3次，從勇士去到熱火再到爵士，最後被送到活塞。

▲施洛德18小時被交易3次。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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被視為獨行俠「基石」的唐西奇日前被交易到湖人，讓施洛德有感而發，直言這就是「現代奴隸制」，「即使你有合約，每個人都可以決定你要去哪裡。是的，當然，我們賺很多錢，可以養家糊口，但最終如果他們說，『你明天不能來上班，你要去那裡。』他們就可以決定這些。」

未料一語成讖，施洛德在18個小時內被交易了3次，先被勇士當成換取熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）的籌碼，很快又被送往爵士，爵士再將他送到活塞。

31歲的施洛德擁有12年NBA資歷，去年12月16日才從籃網轉戰勇士，他本季共被交易4次，底特律將成為他在8個賽季中的第9個東家。

《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears ）報導，施洛德最近才在舊金山簽了一份租約，他原本預期自己會留在金州，沒想到交易截止前瘋狂換東家。