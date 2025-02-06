中華隊商品未等授權就開賣？球員工會呼籲完善正確程序

▲棒球經典賽球員商品授權程序未完成？中華職棒球員工會呼籲完成相關程序。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中職聯盟副秘書長蔡克斯日前在社群平台Threads發文：「沒有取得球員授權就開始狂賣球員商品，你們很勇喔。」直指世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）球員商品授權程序尚未完成，廠商就提前開賣，引發軒然大波。對此，球員工會也呼籲，盼相關單位能夠完成授權程序。

事件源於STANCAVE在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊名單公布後隨即開賣相關商品。

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對此，STANCAVE小編先是回應表示公司為被授權商，「沒有很勇」。蔡克斯則進一步指出，目前沒有任何公司取得國家隊球員的授權書，球員授權仍在簽署階段。

STANCAVE負責人許明翰隨後留言說明，強調已與悍創簽署授權合約，授權方為WBC，範圍包含中華隊CT標誌及球隊相關人員肖像權等。許明翰表示，依據悍創、棒協、WBC所授予的商品販售權利，公司於2月4日WBC官網公布名單後即開放販售，「一切授權都與授權方獲得同意方執行」。

▲ STANCAVE回應球員商品授權問題：已獲得授權方同意 。（圖／截自官網）

根據WBC官方規定，選手在簽署參賽同意書時，即授權大會在特定範圍內使用其肖像權。這份同意書包含了選手在賽事期間的肖像使用權限，涵蓋比賽轉播、官方宣傳及相關商品開發等用途。

據聯盟內部人士透露，MLB直到前日才將參賽同意書發送給各隊，球員們昨日才開始進行簽署程序，目前尚未有球員繳回同意書。這意味著雖然各隊已公布參賽名單，但球員們的肖像權授權程序仍在進行中。

蔡克斯強調，重點在於「球員未簽出授權」，並指出和棒協一同向主辦反應數日卻未獲回應，才以此方式處理。

對此爭議，中華職棒球員工會副主任葉子彧受訪表示，自上屆世界棒球經典賽以來，凡涉及國家隊選手肖像的商業授權使用，向來都會與聯盟進行事前溝通討論。

葉子彧表示，此次事件可能是主辦賽事執行單位直接與下游廠商溝通所致，但實務上必須等待選手繳交官方參賽同意書後，才能進行正式授權，「從法律觀點，必須等到實際銷售並產生收入，才構成侵權行為，目前對方算是有點踩在線上，這次事件凸顯了過往國家隊對外授權存在的模糊空間。」

葉子彧進一步指出，理解部分單位可能依循過往經驗行事，工會願意保持善意溝通，「即便商品已對外展示，後續溝通空間仍然存在。我們期待協會、悍創和STANCAVE能展現善意，配合完成正確程序。」

他特別強調，中華隊在12強賽表現亮眼可能帶動商機，但工會立場始終如一，「我們並未因12強賽後改變作法或提高要價，而是希望釐清各方權利歸屬時間點，建立清楚的授權程序。畢竟未來仍需要長期合作，希望各方都能遵循這個模式進行。」