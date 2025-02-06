天使農場排名墊底　美媒揭兩大原因：包括錯失大谷交易良機

▲回顧天使隊未在2023年選擇將大谷翔平交易的決策，這個決策至今仍對球隊造成傷害。 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國棒球專門雜誌《Baseball America》於5日（台灣時間6日）公布了30支大聯盟球隊的農場系統排名。去年美國聯盟西區排名第5的洛杉磯天使隊，這次被選為30支球隊中的最後一名，排名倒數第30。該媒體指出，兩年前的決策對球隊造成了深遠影響。

《Baseball America》指出天使隊排在最底層的原因之一，是球隊過早將內托（Zack Neto）和沙紐爾（Nolan Schanuel）這樣的潛力新星升至大聯盟。這些選手若是加入其他球隊，會在較晚的階段才升上大聯盟。然而，內托從選秀後約9個月就於4月升上大聯盟，而沙紐爾則在選秀當年就登上大聯盟。

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此外，《Baseball America》還回顧天使隊未在2023年選擇將大谷翔平交易的決策，並認為這個決策至今仍對球隊造成傷害。2023年冬季，大谷翔平成為自由球員，並且自2022年球季低迷時起，球隊一直處於交易傳聞中。若將這位棒球界的超級明星交易，換來的回報將是巨大的。

事實上，紐約洋基隊和坦帕灣光芒隊等隊伍曾提出以頂級新秀作為交易籌碼。 然而，天使隊在2023賽季初期的表現不錯，最終選擇不放走大谷並繼續作戰。結果，天使隊以第四名結束賽季。大谷翔平成為自由球員後轉戰道奇隊，天使隊獲得的則是補償選秀權。

在《Baseball America》公布排名後，美國體育媒體《The Athletic》的記者布拉姆（Sam Blum）感慨道，「經驗豐富的專家們一貫認為天使隊的農場系統位於最底層附近。」他進一步表示，「天使隊確實擁有幾位高水準的年輕選手，但他們並未優先透過交易來獲得更多年輕才俊。球團給我的感覺是，過度依賴自由球員等高層次的選手。加上大聯盟選手層級的薄弱，造成年輕球員被迫提前升上大聯盟，並且在小聯盟中掙扎。」他認為，大聯盟的困境直接影響到天使隊整體的球隊組織發展。