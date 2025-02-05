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獨行俠再交易網羅射手馬丁！終極目標是挖杜蘭特組超級3巨頭

▲▼獨行俠計劃挖角杜蘭特（右），與厄文（左）和戴維斯組超級3巨頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠計劃挖角杜蘭特（右），與厄文（左）、戴維斯組超級3巨頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠送走頭牌唐西奇（Luka Doncic）換回明星長人戴維斯（Anthony Davis）後，今（5）日再次啟動交易，將後衛格萊姆斯（Quentin Grimes）送到七六人，換來射手馬丁（Caleb Martin）。《The Athletic》報導，達拉斯夢想著網羅太陽頭牌杜蘭特（Kevin Durant）入隊組成超級3巨頭。

獨行俠日前完成了一筆堪稱史上最令人震驚的重磅3方交易，以頭牌唐西奇換取湖人當家長人戴維斯，他們今日又展開行動，將24歲後衛格萊姆斯交易到費城，迎來射手馬丁，七六人還將獲得一個2025年次輪選秀權。

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▲▼獨行俠網羅七六人射手馬丁 。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠網羅七六人射手馬丁 。（圖／達志影像／美聯社）

29歲的馬丁曾在2023年NBA總冠軍賽繳出優異表現，他生涯在季後賽場均能得9.1分，三分球命中率高達40.1％，本季他則在七六人出賽31場，其中24場先發，繳出場均9.1分、4.4籃板。他一名多才多藝的側翼球員，目前正處於4年3500萬美元合約的第1年，在2027-28賽季有球員選項。

▲▼獨行俠送走後衛格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠送走後衛格萊姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

被獨行俠送走的格萊姆斯，本季則有場均10.2分、3.8籃板的表現，三分命中率來到生涯新高的39.8％。值得一提的是，他去年夏天才從活塞來到達拉斯，僅替獨行俠打了47場又被交易。

獨行俠迎來攻守俱佳的全明星長人戴維斯，但他們的野心不止於此，根據《The Athletic》的報導，達拉斯計劃延攬最近陷入交易傳聞的杜蘭特入隊，與厄文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis）組成超級3巨頭。

「聯盟消息來源稱，獨行俠在完成震撼聯盟的唐西奇換戴維斯交易後，夢想著將杜蘭特加入戴維斯和厄文領銜的陣容。儘管達拉斯目前實現這一目標的可能性看似不大，但杜蘭特加入達拉斯明星陣容的想法，為獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）在飽受批評的唐西奇交易後的思路，帶來了新的啟示。」

關鍵字： NBA太陽杜蘭特KD獨行俠唐西奇

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