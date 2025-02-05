兄弟將引進的Trajekt陳品捷體驗很有感　赴美收穫傳承悍將二軍

▲富邦悍將二軍打擊兼跑壘教練陳品捷。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

陳品捷回鍋富邦悍將，轉任二軍打擊兼跑壘教練。他在休季期間赴美國Driveline訓練中心，體驗到最新科技，也期待能將吸收到的經驗傳承給年輕球員。

Driveline擁有一台大聯盟球團使用的Trajekt Arc，能模擬投手投球影像，比iPitch更為擬真。不少大聯盟球員為了使用這台機器，都特地從西雅圖的Driveline前往亞利桑那的Driveline訓練。中信兄弟領隊劉志威日前受訪提過，將計畫租用此設備，將成為台灣第一個使用該設備的球隊。

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陳品捷表示，他每週一、三、五針對揮棒速度進行訓練，週二與週四則使用Trajekt Arc特訓。他曾實地體驗模擬科蕭（Clayton Kershaw）等知名大聯盟投手的投球，「這台機器比iPitch更精確且穩定，可以用來在賽前直接模擬對方投手的球路。」

從Driveline帶回許多收穫的陳品捷，期待能傳承給年輕球員。他也自費新台幣3萬元購入speed trainer bats，這是3種不同類型的訓練球棒，包括握把較重及棒頭較重的設計。

陳品捷強調：「其實Driveline的訓練方式，並不會為了達到肩髖分離而特別修改打擊動作，只是透過特製球棒等方式，讓身體感受並適應連結度。」