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唐西奇被交易到湖人「以為是愚人節」　曝詹皇秒打給他好窩心

記者游郁香／綜合報導

湖人今（5）日為「金童」唐西奇（Luka Doncic）舉行加盟記者會，這位曾被視為獨行俠「基石」的5屆全明星表示，他上周在幾乎要入睡時接到自己被交易的消息，還以為是愚人節，「第一天真的很難，我感覺這過去48小時像是一個月。」他透露洛城天王詹姆斯（LeBron James）第一時間就打給他，讓他感到很窩心。

唐西奇上季首次成為聯盟得分王，並且連5年進入年度第1隊和全明星賽，還率獨行俠打進總冠軍賽，沒人預料到他會在季中遭到交易。當地時間上周六晚上，唐西奇幾乎已經入睡時，他的手機震動了，他得知自己被送到湖人，他直言，「我還以為是愚人節，我真的無法相信。」

▲▼湖人為唐西奇舉行加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

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▲湖人為唐西奇（中）舉行加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

「這真的是巨大的震驚，」唐西奇說，「（達拉斯）是家，所以對我來說真的是很難過的時刻。（但現在）我可以為世界最偉大的俱樂部比賽，我對這段新旅程感到興奮。」

唐西奇不諱言，被交易後的第1天很難熬，「我感覺這過去的48小時像是一個月。情感上真的很難，但今天好多了。這是湖人，是史上最好的俱樂部之一，所以我很興奮能在這裡。」

▲▼湖人為唐西奇舉行加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇表示，得知被交易時還以為是愚人節。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇透露，湖人天王詹姆斯第一時間就打給自己，「他當時在紐約，所以他立刻打給我。我們沒聊太多，他說，『我理解你的感受。』但他馬上打電話給我並歡迎我來到洛杉磯，這真的讓我感到很窩心。」

對於將與自己的偶像詹姆斯聯手，唐西奇說，「這就像夢想成真一樣，我一直仰望他。有很多東西我可以向他學習，我只是很興奮能學到所有東西並與他一起打球，這是一種驚人的感覺。」

唐西奇去年聖誕大戰拉傷小腿後就養傷至今，他預計參加湖人周三（當地時間）的5對5訓練，有機會在本周迎戰溜馬一役迎來首秀。

▲▼湖人為唐西奇舉行加盟記者會。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（左）透露，湖人天王詹姆斯（右）在交易發生後第一時間就打給他。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇唐西奇

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