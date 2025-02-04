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高承睿扳倒世界第5法國眼鏡弟！生涯首闖大滿貫賽男單16強

▲▼柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網）

▲柚子同學高承睿。（圖／翻攝自WTT官網，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界第24的「柚子同學」高承睿今（4）日出戰WTT新加坡大滿貫賽男單32強賽，強碰世界第5的法國「眼鏡弟」勒布朗（Felix Lebrun），兩人大戰了5局，小高克服總局數1比2落後的劣勢，連趕2局反以3比2勝出，不僅取得對戰首勝，也是生涯首度挺進大滿貫賽男單16強。

歷經巴黎奧運的洗禮，台灣桌球二哥高承睿球技與心態都更上一層樓，他在新加坡大滿貫賽身兼2項，昨（3）日與一哥林昀儒首度搭檔男雙，兩人僅花18分鐘就過關，小高今日換出戰男單次輪賽事，強碰第5種子法國「眼鏡弟」勒布朗，兩人過去2次在WTT賽事交手，小高都敗下陣來。

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▲▼「柚子同學」高承睿下周世界排名將創個人新高 。（圖／翻攝自WTT官網）

高承睿今日首局還未進入狀況，以4比11讓出，還好次局迅速調整狀況，以11比9扳回一城。小高第3局一度取得8比6領先，局末卻被追成9比9，接著又連丟2分，以9比11再失1局，陷入總局數1比2落後的劣勢。

進入第4局，雙方一路拉鋸到8比8，關鍵時刻高承睿展現大心臟，取得9比8超前，在對手緊追不捨之下，仍頂住壓力，以12比10搶先聽牌。小高決勝局一度3比8落後，眼看局勢相當不妙，但他依舊沉穩應戰，開啟追分模式，在局末追成9比9，並連下關鍵2分，以11比9逆轉勝出，他興奮地高舉雙手怒吼慶祝勝利。

這是高承睿生涯首度擊敗法國「眼鏡弟」勒布朗，也是首次前進大滿貫賽男單16強，接下來將與南韓名將張禹珍爭搶8強門票。

關鍵字： 桌球WTT高承睿新加坡大滿貫賽

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