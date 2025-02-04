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NBA 1月最佳教練出爐！　溜馬卡萊爾相隔逾14年再度獲獎

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

NBA今（4）日公布東、西區1月最佳教練得主，西區的休士頓火箭總教練烏多卡（Ime Udoka）本季第2次獲獎；東區的印第安納溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）則相隔約14年再度獲得此殊榮，上次得獎時他仍在執教達拉斯獨行俠。

烏多卡生涯第5度榮獲單月最佳教練，本次是繼去年10-11月後第2度當選。火箭在1月取得了西區最佳的11勝4敗（勝率73.3%），並在客場9場比賽取得7勝2敗的佳績。此外，火箭場均10.7次抄截，排名聯盟第1。

▲火箭總教練烏多卡。（圖／達志影像／美聯社）

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▲火箭總教練烏多卡（右）。（圖／達志影像／美聯社）

卡萊爾則是自2011年2月執教達拉斯獨行俠以來，時隔約14年再次獲得此獎項。溜馬在1月取得了聯盟最佳的10勝2敗（勝率83.3%），場均得分119.5，投籃命中率50.3%，每場比賽平均淨勝對手10.3分。

截至台灣時間4日，烏多卡所帶領的火箭以32勝16敗位列西區第3；卡萊爾執掌的溜馬則是繳出27勝20敗，排名東區第4。

▲溜馬總教練卡萊爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬總教練卡萊爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）

1月的最佳教練候選還包括：

西區
畢拉普斯（Chauncey Billups）（拓荒者）
克利斯蒂（Doug Christie）（國王）
戴諾特（Mark Daigneault）（雷霆）
魯伊（Tyronn Lue）（快艇）

東區
亞特金森（Kenny Atkinson）（騎士）
畢克斯塔夫（J. B. Bickerstaff）（活塞）
馬茲拉（Joe Mazzulla）（塞爾提克）
席波杜（Tom Thibodeau）（尼克）

關鍵字： NBA教練卡萊爾烏多卡溜馬火箭

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