運動雲

>

李宗賢睽違9年國家隊「突然排前面了」　新球季目標盜壘王

▲▼富邦悍將李宗賢。（圖／記者楊舒帆攝）

▲富邦悍將李宗賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日舉辦開訓典禮，前一天才向經典賽中華隊報到的李宗賢也回來出席。在中華隊培訓名單中，已是年紀第四大的他坦言，希望能像陳傑憲一樣釋放自己的個性，帶動團隊凝聚力。

中華隊總教練曾豪駒在12月底向李宗賢徵詢參賽意願，他表示很期待能與各國好手切磋：「接近報到時間時很興奮。休季準備跟以往很不一樣，有很多需要了解的地方，我也向許多有經驗的學長與教練請教，如何將自己的狀態調整到最佳。第一次在球季前參加國際賽，心理狀態的調整也是一大挑戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到報到日披上印有「Taiwan」字樣的帽T，李宗賢說感受到榮耀：「畢竟去年12強台灣拿下冠軍，希望這次也能再創佳績，那會很有成就感。」

李宗賢透露，報到首日的練習都以原本守備位置為主，讓教練團了解身體狀況：「有額外時間可以自主加強，也能把母隊的訓練帶過去，畢竟同時也要準備球季。」

前次入選國家隊已是2016年哈連盃，如今中華隊有不少學弟，李宗賢笑說：「年紀排序是陳傑憲、吳念庭、林子偉，再來就是我。昨天傑憲召集全隊自我介紹時，才發現我突然就排在『前面』了。這次感覺很不一樣，各隊好手齊聚，能跟他們一起練習也能多學習與交流。希望能像傑憲那樣，釋放自己的個性，在團隊中很舒服，也帶動團隊凝聚力和氣勢。」

去年增加二壘手出賽場次且表現不俗的李宗賢表示，今年春訓同樣以二壘與三壘為主：「希望能穩定中線的位置。」談到盜壘王目標，他說：「這是第二個目標，想拚個人獎項，陳晨威就是我的假想敵。」

關鍵字： 棒球李宗賢富邦悍將中華隊春訓

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

張泰山卸下教練職務　味全龍保留「49」球衣

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

婉拒富邦悍將續約　羅曼回鍋中職說明原因

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

WBC公布中華隊27人名單！大聯盟官網點名陳傑憲受矚

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

林智勝確定最後一季　味全龍規劃引退賽

大S生子「曾一度斷氣」　昔揭始末「靠女兒救回命」

熱門新聞

中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽

唐西奇得知被交易哭了！　他上周才在達拉斯買下4.9億豪宅

詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊　爵士總裁竟不知自己幫了大忙

感謝幕後英雄！辜仲諒霸氣贈勞力士 設宴款待12強金牌教練團

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出

2唐西奇被交易哭了！才在達拉斯買豪宅

3詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現

4湖人得到唐西奇惹怒NBA各隊

5款待12強金牌教練團　辜仲諒贈勞力士

最新新聞

1林書豪重返NBA全明星周　毛加恩力挺

2陳子豪送林孝程LV　劉基鴻驚呆了

3NBA 1月最佳教練出爐！

4現役「最年長」詹姆斯奪單周MVP

5徐若熙連過年都在練　憶當兵趣事

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366