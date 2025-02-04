李宗賢睽違9年國家隊「突然排前面了」　新球季目標盜壘王

▲富邦悍將李宗賢。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

富邦悍將4日舉辦開訓典禮，前一天才向經典賽中華隊報到的李宗賢也回來出席。在中華隊培訓名單中，已是年紀第四大的他坦言，希望能像陳傑憲一樣釋放自己的個性，帶動團隊凝聚力。

中華隊總教練曾豪駒在12月底向李宗賢徵詢參賽意願，他表示很期待能與各國好手切磋：「接近報到時間時很興奮。休季準備跟以往很不一樣，有很多需要了解的地方，我也向許多有經驗的學長與教練請教，如何將自己的狀態調整到最佳。第一次在球季前參加國際賽，心理狀態的調整也是一大挑戰。」

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談到報到日披上印有「Taiwan」字樣的帽T，李宗賢說感受到榮耀：「畢竟去年12強台灣拿下冠軍，希望這次也能再創佳績，那會很有成就感。」

李宗賢透露，報到首日的練習都以原本守備位置為主，讓教練團了解身體狀況：「有額外時間可以自主加強，也能把母隊的訓練帶過去，畢竟同時也要準備球季。」

前次入選國家隊已是2016年哈連盃，如今中華隊有不少學弟，李宗賢笑說：「年紀排序是陳傑憲、吳念庭、林子偉，再來就是我。昨天傑憲召集全隊自我介紹時，才發現我突然就排在『前面』了。這次感覺很不一樣，各隊好手齊聚，能跟他們一起練習也能多學習與交流。希望能像傑憲那樣，釋放自己的個性，在團隊中很舒服，也帶動團隊凝聚力和氣勢。」

去年增加二壘手出賽場次且表現不俗的李宗賢表示，今年春訓同樣以二壘與三壘為主：「希望能穩定中線的位置。」談到盜壘王目標，他說：「這是第二個目標，想拚個人獎項，陳晨威就是我的假想敵。」