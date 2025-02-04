辜仲諒贈勞力士錶面有小巧思　曾總：每看一次都感動

▲12強教練團的努力功不可沒，辜仲諒理事長昨（3日）晚特別宴請教練團，並特別致贈勞力士手錶，感謝這些幕後教練團英 。（圖／中職提供）

記者王真魚／台北報導

中華民國棒球協會理事長辜仲諒昨（3）日晚間設宴款待世界棒球12強賽金牌教練團，特別邀請棒協會長蔡其昌、總教練曾豪駒等人出席。除了餐敘外，辜仲諒更別出心裁地贈送每位教練勞力士手錶，錶面時間特別設定在中華隊奪得12強冠軍的歷史時刻，為這份榮耀留下永恆紀念。

去年中華隊在12強賽創下隊史最佳成績，辜仲諒不僅自掏腰包7000萬元獎金分贈給球員、教練及後勤人員，這次更特別宴請教練團，感謝這群幕後功臣的付出。總教練曾豪駒對此表示感動，「不管看幾次都會想起當時的感動，謝謝諒董的貼心。台灣棒球有會長以及諒董的大力支持，身為棒球人真的很幸福。」

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辜仲諒對教練團充滿期待，希望他們能延續12強賽的氣勢，帶領中華隊在即將到來的世界棒球經典賽資格賽中脫穎而出。他更表示，若國家隊常態化獲得各方共識，希望現有教練團能夠續留，繼續為台灣棒球在國際賽場上爭光。

對於這份別具意義的禮物，曾豪駒也承諾，「希望往後未來比賽，都能繼續努力，讓台灣棒球環境更好。」

▲錶面時間特別設定在中華隊奪得12強冠軍的歷史時刻，為這份榮耀留下永恆紀念。 。（圖／中職提供）