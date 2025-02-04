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「這決定很難！」王勝偉驚訝林智勝引退笑言：我負責衛生紙

▲▼富邦悍將王勝偉、楊閔貽。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將王勝偉。（圖／富邦悍將提供）

▲▼富邦悍將王勝偉、楊閔貽。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／嘉義報導

談到林智勝決定今年引退的消息，與他相識多年的王勝偉表示，雖然早有耳聞這樣的想法，但當今天新聞出來時仍感到驚訝。「我們多多少少會談論這件事。他跟我說還可以打，所以我就沒有特別放在心上。在關懷盃時也沒聊到這個話題。」

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從固定先發到成為指定打擊或替補需要許多調整，王勝偉分析，「要考慮現實面，包括適應和反應都需要透過出賽來調整，偶爾先發則需要做很多功課，對身體也是很大考驗。不過我看到他在IG上分享很多訓練準備。」

回憶起與林智勝相處的點滴，王勝偉笑說：「八搶三時我們住同一間房，漸漸熟悉後才發現他其實不會很嚴肅，也很會照顧學弟。反而是我比較調皮，他還以為我是個很乖的人。」

談到今年將面臨林智勝最後幾場比賽，王勝偉感性地說：「對他來說要做這個決定很難，其實我們都希望他能繼續奮戰下去。現在說不會哭，但到最後可能還是會忍不住。除非他的引退儀式是歡樂的氛圍。他是個性情中人，說不定連感謝詞都講不出來，到時候我就負責拿衛生紙。」

面對大環境變好，包括大巨蛋誕生後的熱潮，以及休季球員簽下大約受到關注，王勝偉笑說：「王威晨說年輕10歲就好了，我可能要年輕15歲。」

關鍵字： 棒球富邦悍將王勝偉林智勝引退

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