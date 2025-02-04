中華隊初步名單27人有原因　鄭宗哲退出WBC資格賽





▲鄭宗哲受邀大聯盟春訓，球團替他婉拒資格賽。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

中華隊為備戰2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，今日WBC官方公布的28人名單中僅有27人，總教練曾豪駒今日說明原因，是因為旅美好手鄭宗哲獲得匹茲堡海盜隊大聯盟春訓邀請，為把握在大聯盟發展機會，球團已替他婉拒參加資格賽。

「我們當初確實繳交了28人名單，不知道為什麼最後是27人。」曾豪駒笑說，應該是大聯盟那邊有先收到消息後做出調整。

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他進一步表示，「稍早球團也正式通知我們，鄭宗哲今年有機會在大聯盟競爭位置，需要留下來做好準備。這是非常難得的機會，我們都替他感到開心，也祝福他早日站上大聯盟。」

對於名單調整，曾豪駒指出現有陣容調配上並無問題，目前能夠守二壘的包括林子偉、李宗賢、吳念庭，「張育成也能勝任，這次選進的內野手，都具備多重功能性。」

曾豪駒強調，教練團將持續透過練習觀察選手狀況，並透過2月12、13日的台韓交流賽來調整，爭取在2月15日前確認最終的28人名單。

「這是初步名單，我們會在開訓後持續觀察選手練習狀況。」曾豪駒說，「希望能透過這段時間的練習和比賽，整合出最好的28人戰力。」