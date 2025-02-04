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台韓交流賽售票資訊公布！巨人終結者警戒陳傑憲：又帥又強

▲▼ 陳傑憲、曾豪駒、金泰亨、金元中 。（圖／記者王真魚攝）

▲台韓交流賽記者會， 陳傑憲、曾豪駒、金泰亨、金元中 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

2025台韓國際交流賽即將於2月12、13日在臺北大巨蛋舉行，經典賽資格賽中華隊將與韓國職棒樂天巨人一軍交手。今日（2月4日）在臺北大巨蛋舉行記者會，雙方總教練曾豪駒、金泰亨與選手代表陳傑憲、金元中出席分享期待。其中金元中談到台灣隊長陳傑憲，「聽說他很帥又很有名，我會好好警戒他。」

樂天巨人今年來台進行春訓，總教練金泰亨對台灣的訓練環境讚不絕口，直言天氣環境相當適合。他也對大巨蛋的規模印象深刻，「首次看到台北大巨蛋就覺得非常厲害，相較之下韓國的巨蛋規模較小，希望能透過這次訓練提升球隊實力。」

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不過他也幽默提到，唯一的不適應之處是台灣的地震，「身為韓國人，來台後遇到地震確實有點可怕。」

中華隊總教練曾豪駒表示，這次交流賽對備戰世界棒球經典賽資格賽意義重大。「這兩場比賽讓年輕球員能透過高強度比賽快速進入狀態，同時也能認識彼此的棒球文化。」他也指出，這次比賽同樣有售票，希望選手能藉此適應大巨蛋四萬觀眾的加油氣氛。

樂天巨人終結者金元中則特別提到台灣隊長陳傑憲，「聽說他長得很帥，在台灣很紅、很有名，我會特別針對他好好準備。」他也肯定台灣隊在國際賽的優異表現，「台灣選手今年體態、實力都很好，不容忽視。」

受到稱讚的陳傑憲，不好意思笑了一下，隨後分享對韓國球風的觀察：「韓國棒球越來越美式，打法相當豪邁，但又保有細膩的技巧。」他也期待這次交流賽能幫助球員提早適應比賽強度。

台韓交流賽售票及相關資訊已於今日記者會公開，兩場賽事將於2月12、13日在臺北大巨蛋登場，明天中午12時開賣。

2025 台韓國際交流賽 票價資訊

內野區
• B1 熱區：880元
• B1 站立應援熱區：680元
• B1 一般區：580元
• L2 中央區：580元
• L2 一般區：480元

應援區
• B1 應援舞台（女孩應援區域）
• 119 區為韓式應援區域

中華隊攻防時為全主場應援，韓國隊進攻時為三壘側應援

關鍵字： WBC資格賽

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