獨行俠新戰力！戴維斯續披3號戰袍　喊話：我們會贏下很多比賽

▲戴維斯續披3號球衣。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

明星長人戴維斯（Anthony Davis）與「金童」唐西奇（Luka Doncic）互換東家的交易震撼全球。獨行俠隨隊記者湯瑪斯（Landon Thomas）今（4）日披露，戴維斯將繼續披上3號戰袍，同筆交易來到達拉斯的小將克里斯蒂（Max Christie）則改穿00號。

戴維斯在湖人效力的最後一個月表現非常全面，在1月份場均能攻下24.7分、12.7籃板、2.8助攻、2.5阻攻，1.3抄截。不過1月29日面對七六人一役，戴維斯不慎拉傷腹肌進入傷病名單，還沒痊癒復出就被交易。獨行俠隨隊記者諾亞（Noah Weber）透露，新加盟的戴維斯不會參與明（5）日獨行俠的比賽。

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21歲小將克里斯蒂本季常擔任湖人先發得分後衛，過去24場他先發的比賽，場均上陣30分鐘，能得10.9分、3.2籃板、1.6助攻，三分命中率達到39.5%。記者諾亞表示，克里斯蒂在明日面對七六人的賽事中就可能上場。

They newest Mavs are on the way #MFFL pic.twitter.com/cD9OXYOyPb — Dallas Mavericks (@dallasmavs) February 4, 2025

2位獨行俠的新戰力也錄製影片跟大家打招呼，「我們很興奮能成為這支球隊的一部分，成為這個組織的一部分。我們將與大家一起創造一些特別的東西，夥計們，我們會贏得很多比賽，我們非常期待，迫不及待地想踏上球場，支持球隊，做我們最擅長的事情。」