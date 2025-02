獨行俠新戰力！戴維斯續披3號戰袍　喊話：我們會贏下很多比賽

▲戴維斯續披3號球衣。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

明星長人戴維斯(Anthony Davis)與「金童」唐西奇(Luka Doncic)互換東家的交易震撼全球。獨行俠隨隊記者湯瑪斯(Landon Thomas)今(4)日披露,戴維斯將繼續披上3號戰袍,同筆交易來到達拉斯的小將克里斯蒂(Max Christie)則改穿00號。

戴維斯在湖人效力的最後一個月表現非常全面,在1月份場均能攻下24.7分、12.7籃板、2.8助攻、2.5阻攻,1.3抄截。不過1月29日面對七六人一役,戴維斯不慎拉傷腹肌進入傷病名單,還沒痊癒復出就被交易。獨行俠隨隊記者諾亞(Noah Weber)透露,新加盟的戴維斯不會參與明(5)日獨行俠的比賽。

21歲小將克里斯蒂本季常擔任湖人先發得分後衛,過去24場他先發的比賽,場均上陣30分鐘,能得10.9分、3.2籃板、1.6助攻,三分命中率達到39.5%。記者諾亞表示,克里斯蒂在明日面對七六人的賽事中就可能上場。

They newest Mavs are on the way #MFFL pic.twitter.com/cD9OXYOyPb