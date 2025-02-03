中華女子冰球隊亞冬運取得開門紅　4比1力克泰國隊

▲中華女子冰球隊在2025年哈爾濱亞洲冬季運動會贏得首勝。（圖／中華奧會提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2025年哈爾濱亞洲冬季運動會冰球小組賽今（3日）點燃戰火，中華代表隊由女子冰球隊打頭陣迎戰泰國隊，最終以4比1奪得首勝，為中華隊開好彩頭。接下來將於6日對上強敵哈薩克隊，教練黃仁宏表示，將利用休息日針對本場不足的地方再修正，另外要再研究防守對策，全力備戰後日賽事。

中華隊首節展現強力攻勢，可惜得分總差臨門一腳。第一節倒數3分鐘，張恩婗靠著譚舒庭和徐雨彤的串聯，率先破門，提振團隊士氣，隨後黃筠筑接力攻進一球，中華隊首節2比0領先。第二節吳季慈再添保險，第三節末黃敏娟把握對手空門機會射進一球，中華隊終場以4比1收下開門紅。

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團隊雖然贏球，但教練黃仁宏認為，表現並未達到預期，特別是最後得分關頭，都差一點。黃仁宏從去年9月開始接手隊伍，一開始因為不同的體系與較嚴厲的教學方式，和選手磨合並不順利，但透過比賽和檢討，選手們漸漸認同他的執教理念。他期待選手能做到：抬起腳來溜、做好隊形、增加持球時間，最後是得分能力，前兩項已有進步，接下來會協助選手加強持球與得分的能力。

中華隊與泰國隊、哈薩克隊、韓國隊、香港隊同在B組，要爭取分組前二，才能晉級A組與日本、中國爭取獎牌，黃仁宏期許，隊伍能挑戰強敵，面對哈薩克隊和韓國隊能盡力搶勝，力拚晉級機會。

2025年哈爾濱亞洲冬季運動會將於7日晚間舉行開幕典禮，中華隊本屆派出冬季兩項、滑雪、滑冰、冰球及冰石壺等5個運動種類，共計67名選手出賽，是歷屆之最。