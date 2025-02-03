林昀儒新加坡大滿貫賽1日2勝　與高承睿「男雙首秀」18分鐘速勝

▲林昀儒與高承睿首度搭檔男雙，在新加坡大滿貫賽首輪18分鐘速勝。（圖／翻攝自WTT官網）

記者游郁香／綜合報導

台灣桌球一哥林昀儒今（3）日在WTT新加坡大滿貫賽1日2戰，男單首輪僅花24分鐘直落3過關，晚間攜手「柚子同學」高承睿出戰男雙32強賽，碰上加拿大李元璋（Edward LY）與智利戈麥斯（Gustavo Gomez）的跨國組合，林高配以11比5、11比7、11比6，只耗費18分鐘就晉級，迎來搭檔後首勝。

台灣一哥林昀儒與二哥高承睿生涯首次合拍，兩人今日迎來搭檔首秀，在新加坡大滿貫賽32強賽對上加拿大李元璋、智利戈麥斯，雙方實力有明顯差距，林高配開賽3比3後，打出5比0攻勢，小林招牌的反手擰，將比數改寫為8比3。小林有效控制節奏，小高則積極搶攻，局末10比5取得5個局點，11比5先下一城。

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林高配次局又打出6比3攻勢，儘管一度被對手逼近到8比7，兩人很快做出調整，這一局沒再丟掉任何分數，以11比7連拿2局聽牌。

林高配第3局迅速拉開8比3差距，最終以11比6直落3勝出，只耗費18分鐘就迎來兩人搭檔後首勝，挺進男雙16強，下一戰將碰上地主第5種子郭勇（Izaac Quek ）、馮耀恩（Koen Pang）。