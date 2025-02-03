詹皇向戴維斯說再見：在那邊好好表現　湖人補強禁區兩人選曝

▲湖人天王詹姆斯發文向搭檔戴維斯說再見。（圖／翻攝自IG／kingjames）

記者游郁香／綜合報導

湖人無預警用雙巨頭之一戴維斯（Anthony Davis）交換「金童」唐西奇（Luka Doncic），洛城天王詹姆斯（LeBron James）事前毫不知情，據傳他大感震驚，他今（3）日在社群媒體上發文向好搭檔戴維斯說再見，「愛你，我的兄弟。」還加上了一個哭臉。

現年31歲的戴維斯2019年夏天如願來到湖人聯手天王詹姆斯，兩人攜手率隊在泡泡園區奪冠，可惜因為新冠疫情，球隊沒能舉行封王遊行，本季是兩人搭檔的第6季，戴維斯一直渴望與生涯邁入尾聲的詹皇再拿一座冠軍，不過這個目標還未實現，戴維斯就被交易到獨行俠。

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根據《ESPN》的報導，詹姆斯是在率隊擊敗尼克，正與家人一起吃飯時得知這筆震撼交易，由於事先完全不知情，他和眾人一樣震驚。詹皇與戴維斯感情非常好，曾多次公開表示，湖人現在是戴維斯的球隊，在無緣繼續當隊友後，詹皇在社群媒體上發文，「愛你，我的兄弟！在那邊好好表現！」並約定很快再見，附上一個哭臉，表達不捨。

▲詹姆斯與戴維斯的雙人組合走入歷史。（圖／達志影像／美聯社）

這則動態的配圖是戴維斯緊擁著詹姆斯，隨後詹皇又貼出兩人2020年一起慶祝奪冠時的合照，加上象徵兩人的皇冠和「一眉」的表情符號，這對雙人組也正式走入歷史。

戴維斯共為湖人打了312場比賽，場均能得24.8分、11籃板、3.2助攻、1.2抄截和2.2火鍋，期間4度入選全明星賽，是聯盟攻守最全能的長人之一。

▲籃網長人克拉克斯頓。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》的湖人記者麥克曼明（Dave McMenamin）分析，由於湖人在這筆震撼交易中僅花費1個首輪選秀權，他們還有另一枚首輪籤能用來改善球隊的防守，可以補進一位具備防守心態的大個子球員，以助力新的雙巨頭詹姆斯和唐西奇。

籃網記者史雷特（Erik Slater）披露，湖人是向布魯克林詢問兩名中鋒夏普（Day'Ron Sharpe）及克拉克斯頓（Nic Claxton）的交易前景的隊伍之一，籃網對交易則持開放態。

▲籃網長人夏普（中）。（圖／達志影像／美聯社）