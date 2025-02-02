唐西奇無緣113億NBA史上最大約　杜蘭特驚呆預言恐有更多重大交易

KD and Beal’s reaction to the Luka trade ???? pic.twitter.com/ALqUGLvIBI — A ✩ (@adryanashton) February 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

獨行俠頭牌唐西奇（Luka Doncic）被公認是聯盟「不可交易」的全明星之一，未料他今（2）日被送到湖人，太陽巨星杜蘭特（Kevin Durant）和隊友在板凳席上得知消息，被拍到露出驚呆的表情。唐西奇原本今夏有機會獲得NBA史上最大的5年3.45億美元（約113億台幣）合約，隨著他被交易，他確定無緣這紙超級頂薪合約。

《ESPN》名記者查拉尼亞（Shams Charania）披露，獨行俠幾天前就向湖人提出用唐西奇交換戴維斯（Anthony Davis）的構想，湖人過去48小時開會決定交易戴維斯，對此記者西德里（Evan Sidery）直呼，「達拉斯希望擺脫唐西奇，真是難以置信。」

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▲太陽頭牌杜蘭特（左）對唐西奇被交易感到震驚。（圖／CFP）

《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目上爆料，他收到一位現役全明星球員的短訊，「他說，『你知道獨行俠有多討厭Luka嗎？這就是聯盟裡現在在討論的事。』」

溫德霍斯特指出，「基本上這是對唐西奇的否定，獨行俠認為他們無法和他一起贏球，包括防守、體能狀態、在關鍵時刻的專注能力等。據我們所知，只有一個競標者，他們甚至沒從湖人那裡得到全部的交易籌碼，湖人還保留了一個首輪選秀權，詹姆斯（LeBron James）夢想著這一刻。」

值得一提的是，唐西奇原本今夏就能與獨行俠簽下5年3.45億美元（約113億台幣）的超級頂薪合約，這將超越塞爾提克一哥坦圖（Jayson Tatum）去年獲得的 5年3.14億美元（約102億台幣）價碼，刷新NBA史上最大合約紀錄；但隨著唐西奇被交易，他確定錯過這紙超級大約。

▲唐西奇被交易而錯過NBA史上最大合約。（圖／路透）

唐西奇與戴維斯兩位超級明星互換東家，消息震驚全聯盟，溜馬「新控球之神」哈利伯頓（Tyrese Haliburton）發問，「查拉尼亞有被盜帳號嗎？」名記者查拉尼亞還出面強調，他所披露的消息1000%是真的。與唐西奇私交甚篤的達拉斯傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki），也貼出不敢置信的表情符號。

太陽頭牌杜蘭特與隊友在板凳上得知消息，被拍到露出驚呆表情。杜蘭特受訪時直言，「瘋狂，真是瘋狂，瘋狂的交易。」他也提到，「球員們在忠誠和對球隊的承諾上被要求遵守不同的標準，但從外界來看，球隊卻不需要遵守同樣的標準。」

杜蘭特認為這筆歷史級震撼交易，可能會讓別隊群起仿效，「這是我在聯盟或看籃球以來見過的最大交易，真是瘋狂。所以是的，其他球隊可能會因此獲得信心，並說 ，『管他的，如果這樣行不通，我也會交易掉我的幾個核心球員。』」