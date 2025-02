唐西奇無緣113億NBA史上最大約　杜蘭特驚呆預言恐有更多重大交易

記者游郁香/綜合報導

獨行俠頭牌唐西奇(Luka Doncic)被公認是聯盟「不可交易」的全明星之一,未料他今(2)日被送到湖人,太陽巨星杜蘭特(Kevin Durant)和隊友在板凳席上得知消息,被拍到露出驚呆的表情。唐西奇原本今夏有機會獲得NBA史上最大的5年3.45億美元(約113億台幣)合約,隨著他被交易,他確定無緣這紙超級頂薪合約。

《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)披露,獨行俠幾天前就向湖人提出用唐西奇交換戴維斯(Anthony Davis)的構想,湖人過去48小時開會決定交易戴維斯,對此記者西德里(Evan Sidery)直呼,「達拉斯希望擺脫唐西奇,真是難以置信。」

▲太陽頭牌杜蘭特(左)對唐西奇被交易感到震驚。(圖/CFP)

《ESPN》記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)在節目上爆料,他收到一位現役全明星球員的短訊,「他說,『你知道獨行俠有多討厭Luka嗎?這就是聯盟裡現在在討論的事。』」

溫德霍斯特指出,「基本上這是對唐西奇的否定,獨行俠認為他們無法和他一起贏球,包括防守、體能狀態、在關鍵時刻的專注能力等。據我們所知,只有一個競標者,他們甚至沒從湖人那裡得到全部的交易籌碼,湖人還保留了一個首輪選秀權,詹姆斯(LeBron James)夢想著這一刻。」

值得一提的是,唐西奇原本今夏就能與獨行俠簽下5年3.45億美元(約113億台幣)的超級頂薪合約,這將超越塞爾提克一哥坦圖(Jayson Tatum)去年獲得的 5年3.14億美元(約102億台幣)價碼,刷新NBA史上最大合約紀錄;但隨著唐西奇被交易,他確定錯過這紙超級大約。

▲唐西奇被交易而錯過NBA史上最大合約。(圖/路透)

唐西奇與戴維斯兩位超級明星互換東家,消息震驚全聯盟,溜馬「新控球之神」哈利伯頓(Tyrese Haliburton)發問,「查拉尼亞有被盜帳號嗎?」名記者查拉尼亞還出面強調,他所披露的消息1000%是真的。與唐西奇私交甚篤的達拉斯傳奇諾威斯基(Dirk Nowitzki),也貼出不敢置信的表情符號。

太陽頭牌杜蘭特與隊友在板凳上得知消息,被拍到露出驚呆表情。杜蘭特受訪時直言,「瘋狂,真是瘋狂,瘋狂的交易。」他也提到,「球員們在忠誠和對球隊的承諾上被要求遵守不同的標準,但從外界來看,球隊卻不需要遵守同樣的標準。」

杜蘭特認為這筆歷史級震撼交易,可能會讓別隊群起仿效,「這是我在聯盟或看籃球以來見過的最大交易,真是瘋狂。所以是的,其他球隊可能會因此獲得信心,並說 ,『管他的,如果這樣行不通,我也會交易掉我的幾個核心球員。』」

"Insane. It's crazy, crazy."



Kevin Durant on mega Luka Doncic-Anthony Davis trade.



"Players are held to a different standard of loyalty and commitment to a program but the organizations don't get held to that same standard from the outside."



On teams following suit before Feb.… pic.twitter.com/DekP4eRN6N