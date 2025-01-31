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布朗尼高難度滯空三分打！客隊球迷狂喊MVP　老爸詹皇表情得意

記者游郁香／綜合報導

湖人今（31）日作客聯盟爐主巫師，前2節就灌進球隊本季半場新高78分，拉開33分差距，詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）因此得到12分鐘的上場時間，他末節大秀滯空拉桿美技，完成了一記三分打，最後6秒站上罰球線還被客場球迷喊MVP，引起熱議。

湖人此戰以134比96、多達38分差距輕取巫師，刷新球隊本季最大勝分差，戰績提升到27勝19負，暫居西區第5。這一戰由於紫金軍團早早就取得大幅領先，「大皇子」布朗尼末節獲得了完整的上場時間，最後2分48秒，他過掉防守球員，面對補防仍在空中拉桿上籃，完成了一記三分打，鏡頭拍到老爸詹皇手握拳，露出得意的神情。

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▲▼詹姆斯之子布朗尼此戰打滿末節，上演滯空拉桿上籃。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯之子布朗尼此戰打滿末節，上演滯空拉桿上籃。（圖／達志影像／美聯社，下同）

布朗尼今日出賽12分鐘，6投僅1中，靠著3罰3中拿下5分、2籃板和2助攻，外帶1抄截。值得一提的是，他最後6秒站上罰球線時，華盛頓球迷戲謔地對他高喊MVP，引起了熱議。

布朗尼菜鳥季表現掙扎，到目前為止，共出賽13場，僅繳出場均0.3分、0.4籃板和0.3助攻，投籃命中率6.3%。

湖人主帥瑞迪克（ JJ Redick）談到布朗尼陷入掙扎的原因，並強調自己對這位20歲小將有信心，「可能是我們把他放在了一個艱難的位置上。他表現不佳，但他在準備好的比賽中表現出色，在G聯盟也打得很好。」

此戰飆出24分、11助攻和3籃板的詹姆斯則說，「顯然，這是他第一次在我們這裡有了大量的上場時間，他會利用這些經驗變得越來越好。」

▲▼詹姆斯之子布朗尼此戰打滿末節，上演滯空拉桿上籃。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇布朗尼巫師

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