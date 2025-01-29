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道奇軍團停不下來　4.26億簽下前救援王

▲葉茨（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶茲（Kirby Yates）將加入「邪惡帝國」道奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）透露，後援右投耶茲（Kirby Yates）與洛杉磯道奇達成一年1300萬美元（約4.26億新台幣）的合約協議。這筆簽約進一步強化了道奇的豪華陣容，穩坐今年賽季世界大賽奪冠大熱門。

37歲的耶茲去年是棒球界最出色的後援投手之一，效力德州遊騎兵隊期間，以1.17的防禦率投出61⅔局，送出85次三振，投出27次保送，完成33次救援成功。他即將加入實力已相當堅強的道奇牛棚，與新科終結者史考特（Tanner Scott）、續約的崔南（Blake Treinen），以及右投科佩奇（Michael Kopech）和左投維西亞（Alex Vesia）組成黃金後援。

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道奇隊的先發輪值同樣星光熠熠——陣中有二刀流巨星大谷翔平、新簽下的自由球員史奈爾（Blake Snell）、日籍強投山本由伸、格拉斯諾（Tyler Glasnow）、岡索林（Tony Gonsolin）、梅伊（Dustin May）和納克（Landon Knack），加上可望重返球隊的左投克蕭（Clayton Kershaw）。這樣的豪華投手陣容堪稱全聯盟最強，將挑戰25年來首支衛冕世界大賽冠軍的偉業。

耶茲雖然27歲才踏入大聯盟，但職業生涯成就斐然，累積95次救援成功，兩度入選明星賽，其中一次就是去年。另外2019年效力教士隊時繳出41次救援成功，榮獲國聯救援王。

帕桑在個人X（前推特）帳號發文：「據消息來源透露，耶茲與道奇達成一年1300萬美元合約。若出賽場次達到55場，薪資可提升至1400萬美元。合約已完成簽署。道奇牛棚實力更上層樓。」

他的主打武器是指叉球，在至少投出400局的投手中，每九局12.5次三振率高居史上第六，僅次於查普曼（Aroldis Chapman）、海德爾（Josh Hader）、狄亞茲（Edwin Diaz）、金布瑞（Craig Kimbrel）和前道奇終結者簡森（Kenley Jansen）。

這筆簽約讓道奇休賽期支出突破4.5億美元，包括簽下史奈爾、史考特、崔南、外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、康佛托（Michael Conforto）、內野手金慧成 （Kim Hye-seong），以及與超級工具人艾德曼（Tommy Edman）續約。

道奇本季豪砸薪資，光是奢侈稅就高達3.9億美元，加上超過2.41億美元門檻的罰金，總支出可能突破5億美元天價。其他球隊的老闆對洛杉磯的支出頗有微詞，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）本周二在YES電視網直言，「對大多數球隊老闆來說，很難跟上他們的花錢速度。」
 

關鍵字： 道奇耶茲後援投手簽約MLB

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