NBA上半季亮點／巴特勒與熱火鬧翻2度遭禁賽　能否如願被交易？

▲熱火一哥巴特勒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

南灘一哥巴特勒(Jimmy Butler)去年休賽季未續約，本季更與熱火鬧翻，當面要求總裁萊里(Pat Riley)交易自己，並表明不打算與熱火簽訂新合約。在2度遭禁賽後，這位6屆全明星能否如願在台灣時間2月7日交易截止前離隊，成為季中最大焦點之一。

自從去年夏天未與熱火完成續約後，巴特勒就深陷交易傳聞，《邁阿密先驅報》爆料，巴特勒對總裁「油頭」萊里去年5月公開要他「沒上場比賽就該閉嘴」的評論很不滿。

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《ESPN》去年聖誕節披露，巴特勒想離開南灘，並點名太陽、勇士、獨行俠和火箭是他中意的落腳處。1天後，熱火總裁萊里就發表聲明強調，「我們不會交易巴特勒。」

▲巴特勒2度遭熱火禁賽。（圖／達志影像／美聯社）

那段時間，巴特勒因病暫離球隊13天，回歸後的兩場比賽表現平平，對鵜鶘和溜馬都僅拿下9分，身為陣中的頭號進攻手，他兩戰合計只出手11次。熱火在1月4日態度大變，以巴特勒做出「有害」球隊的行為，將他禁賽7場，並在聲明中提到，「通過他的行為和言論，他表現出不再想成為這支隊伍的一部分。巴特勒及其代表已表示他們希望被交易，因此我們將聽取報價。」

《ESPN》15日報導，巴特勒與總裁萊里進行「面對面」會議時，重申了自己的「交易請求」，並表示不打算與熱火簽訂新合約，計劃以自己2025-26賽季價值5200萬美元的球員選項作為交易籌碼。

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

最終巴特勒在7場禁賽令解除後再次回歸先發陣容，不過熱火23日以他錯過球隊班機為由，再祭出禁賽2場處分，雙方關係已降至冰點，不過熱火至今仍未收到符合心意的報價，雙方能否如願在交易截止日前「分手」，仍是未知數。

現年35歲的巴特勒本季薪資為4900萬美元，並擁有2025-26賽季的球員選項，他在禁賽期間損失235萬美元的薪資。他本季至今出賽25場，平均繳出17分、5.2籃板、4.8助攻，投籃命中率54%，整體表現幾乎都創下來到熱火後的新低點。