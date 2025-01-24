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陳子豪轉隊非影響因素　兄弟10年綁江坤宇純因價值和市場

▲▼中華隊當家游擊手江坤宇。（圖／翻攝自Facebook／江坤宇）

▲江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟隊與游擊手江坤宇簽下10年合約，記者問道陳子豪加盟味全龍後，是否讓球團更堅定留下江坤宇？領隊劉志威今受訪時直言，完全是為因應市場發展所做的決定。

劉志威強調，自由市場演進發展一直變化，「不只陳子豪，主要是看整個市場發展情況，怎樣對球團、球員是好的，所以不是針對子豪，今年自由市場很多呈現內容，以及各球團因應方式，我想對整個市場都是好事。」

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他也表示，球團一直視江坤宇為未來重要戰力，「即使沒有這份合約，行使自由球員前，他還是在我們這，如果他願意留下來，我想讓他能更專心在球隊打拚，這是很好的事。」

各隊建隊核心都不同，劉志威指出，兄弟一向重視中線守備，江坤宇的表現不只超乎預期，更展現出優異的比賽理解力與心理素質，「他又是中華隊的游擊手，這些都是我們願意開出這份合約的關鍵因素。」

是否有討論更長合約？劉志威坦言，其實10年約已經很長，「這些都是跟球員討論過，合約多長比較恰當，十年是一個世代，所以我們首要提出就是10年合約。」他也認為，以中職未來趨勢，這樣模式再度出現，也不會太意外。

▲▼ 0103 朱育賢,陳子豪加盟味全龍記者會-陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳子豪。（圖／記者黃克翔攝）

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