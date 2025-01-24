中職大頂薪時代！休賽季5大約衝進前10　江坤宇破紀錄約領銜

▲中職進入大頂薪時代，圖依序為江坤宇、詹子賢、陳子豪、陳韻文、朱育賢 。（圖／記者王真魚攝）
記者王真魚／綜合報導
中職薪資環境在大巨蛋效應、第六隊加入和自由市場熱絡下大幅提升，去年休賽季至今，出現5張大約，重新洗牌中職薪資榜。
中信兄弟游擊手江坤宇以10年近1.5億元合約，成為最新一位「億元男」，且年僅24歲為史上最年輕。據球團發布消息指出，江坤宇10年總價值1億4788萬元的合約，包含1千萬的激勵獎金。他本季月薪將升至66萬，合約中的第5年起，月薪將提升至120萬，合約後三年更有機會上看至150萬。
陳子豪FA後轉戰味全龍後簽下10年1.3億合約，保障平均月薪百萬，合約中有調升薪資機制，月薪有望突破百萬。
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朱育賢同樣是透過FA、自樂天桃猿轉戰味全龍。雙方簽訂4年總值約4200萬合約，平均月薪落在88萬左右，加激勵總值為4800萬元。
詹子賢季後行使FA，最終以5年4800萬左右續留母隊兄弟，平均月薪約80萬。
陳韻文也在季後行使FA後仍選擇留在統一獅。獅隊開出5年合約留人，合約總值至少4500萬。上述5人合約都擠進中職史上前十大約，顯示聯盟正式進入大頂薪時代。
目前中職10大合約如下
|球員
|合約年數
|合約總金額 (台幣)
|合約年限
|備註
|江坤宇
|10年
|1.4億
|2025-2034
|1000萬激勵獎金
|陳子豪
|10年
|1.3億
|2025-2034
|張育成
|3.5年
|9250萬
|2024-2027
|江少慶
|4.5年
|6120萬
|2021-2025
|王維中
|5.3年
|6055萬
|2020-2025
|朱育賢
|4年
|4800萬
|2025-2028
|詹子賢
|5年
|4800萬+
|2025-2029
|林智勝
|3年
|4500萬
|2016-2018
|900萬激勵獎金
|陳韻文
|5年
|4500萬+
|2025-2029
|郭泓志
|3年
|4080萬
|2014-2016
|600萬激勵獎金
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