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中職大頂薪時代！休賽季5大約衝進前10　江坤宇破紀錄約領銜

▲▼ 。（圖／記者王真魚攝）

▲中職進入大頂薪時代，圖依序為江坤宇、詹子賢、陳子豪、陳韻文、朱育賢 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／綜合報導

中職薪資環境在大巨蛋效應、第六隊加入和自由市場熱絡下大幅提升，去年休賽季至今，出現5張大約，重新洗牌中職薪資榜。

中信兄弟游擊手江坤宇以10年近1.5億元合約，成為最新一位「億元男」，且年僅24歲為史上最年輕。據球團發布消息指出，江坤宇10年總價值1億4788萬元的合約，包含1千萬的激勵獎金。他本季月薪將升至66萬，合約中的第5年起，月薪將提升至120萬，合約後三年更有機會上看至150萬。

陳子豪FA後轉戰味全龍後簽下10年1.3億合約，保障平均月薪百萬，合約中有調升薪資機制，月薪有望突破百萬。

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朱育賢同樣是透過FA、自樂天桃猿轉戰味全龍。雙方簽訂4年總值約4200萬合約，平均月薪落在88萬左右，加激勵總值為4800萬元。

詹子賢季後行使FA，最終以5年4800萬左右續留母隊兄弟，平均月薪約80萬。

陳韻文也在季後行使FA後仍選擇留在統一獅。獅隊開出5年合約留人，合約總值至少4500萬。上述5人合約都擠進中職史上前十大約，顯示聯盟正式進入大頂薪時代。

目前中職10大合約如下

球員 合約年數 合約總金額 (台幣) 合約年限 備註
江坤宇 10年 1.4億 2025-2034 1000萬激勵獎金
陳子豪 10年 1.3億 2025-2034  
張育成 3.5年 9250萬 2024-2027  
江少慶 4.5年 6120萬 2021-2025  
王維中 5.3年 6055萬 2020-2025  
朱育賢 4年 4800萬 2025-2028  
詹子賢 5年 4800萬+ 2025-2029  
林智勝 3年 4500萬 2016-2018 900萬激勵獎金
陳韻文 5年 4500萬+ 2025-2029  
郭泓志 3年 4080萬 2014-2016 600萬激勵獎金

 

關鍵字： 中職薪資合約江坤宇朱育賢陳子豪詹子賢陳韻文

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