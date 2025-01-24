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冒充大谷翔平錄音檔曝！檢方求處水原一平賠5.5億、4年9個月徒刑

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

美國檢方於23日（日本時間24日）對道奇隊大谷翔平的前翻譯、因銀行詐欺等罪名被起訴的水原一平，求處1697萬美元（約新台幣5.56億）賠償金及4年9個月徒刑。

水原於去年3月因盜用大谷資金而遭道奇隊解約。隨後遭聯邦當局以多項罪名起訴。他接受認罪協商，於6月認罪。原定10月宣判，但因相關文件未能及時準備等原因延至12月。

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水原的辯護律師曾向法院申請將量刑日期從24日延至2月6日，理由是因身體不適等因素，賭博成癮相關精神科醫生鑑定報告的製作出現延誤。

這天，美國體育媒體「The Athletic」公開了水原冒充大谷與銀行行員對話的錄音，是銀行方面錄製的3分46秒通話內容。開頭當銀行行員問「請問是哪位在通話？」時，水原立即回答「Shohei Ohtani」。他提供轉帳所需密碼「663368」並進行確認。

轉帳金額為「20萬美元（約3100萬日圓）」，用途聲稱是「車貸」，收款人則表示是「我的朋友」。他冒充大谷將錢轉入自己的帳戶。據「The Athletics」報導，該段錄音已作為法庭證據提交。據該媒體報導，美國檢方除了要求賠償盜用的1697萬美元外，還求處4年9個月徒刑。

關鍵字： 大谷翔平道奇隊美國檢方詐欺賠償

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