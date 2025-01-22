慈妹期待資格賽跳張育成富邦應援　談李珠珢讚驚喜中的驚喜！

▲ 「AI女神」李珠珢重磅加盟富邦 Fubon Angels超級生力軍報到 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／台北報導

富邦啦啦隊成員慈妹入選「CT Amaze」應援團，將在經典賽資格賽為中華隊加油，稍早自家球團宣布簽下韓籍啦啦隊女神李珠珢，她開心直呼是「驚喜中的驚喜」。

談到新加入的韓援隊友，慈妹分享了先前與韓國啦啦隊員互動的經驗，「大家的個性都還不錯，像（李）皓貞來的時候很喜歡逛夜市、吃豆腐，所以我們都會依他們的喜好帶他們出去玩。」

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她笑說，「大家第一個想讓她們吃的應該都是臭豆腐，但晧禎那時候就說豆腐可以，臭豆腐不行。不過還是會想讓她們試試看臭豆腐或是珍珠奶茶。」

▲李珠珢。（圖／富邦悍將提供）

李珠珢還在起亞虎時，富邦悍將先前曾在去年邀她以及其他啦啦隊女孩來台交流。慈妹表示，雖然先前沒有和李珠珢分在同組，但從觀察中發現她較為內向，「其實我個人也是比較需要別人引導，但那時有看到我們忙內沁沁和她玩得很開心，我覺得年紀相仿的同事們，可能可以引導她更多。」

富邦應援團長Travis也說李珠珢較為內向個性，但很快就適應了台灣的應援文化，「第一天4位韓國啦啦隊都比較不適應，不太敢跟球迷互動，但第二天她就比較放得開，跟我們的女孩有很多有趣的互動。」他形容這次簽約是「新年禮物」。

至於即將到來的經典賽資格賽，慈妹表示，「時間過得很快，2023淚崩歷歷在目，希望這次是喜極而泣。期待球隊能夠以三場比賽就結束，以第一名晉級。上次張育成表現非常不錯，希望這次可以跳他的富邦應援，和球迷一起為他應援。」

「CT Amaze」應援團由6支中職球團應援團長與24位啦啦隊女孩組成，延續中華隊奪冠金牌應援團陣容，邀請到小白、Travis、勛雞、York與Aby出席擔任應援團團長。與峮峮、林襄、籃籃、慈妹、瑟七、一粒、小映、斐棋、Joy、秀秀子、Jessy、孟潔、嘎琳、妡0、林浠、畇二、林可、君白、霖霖、口水、岱縈、侯芳、潔米與螢螢共計24名啦啦隊女孩共同為中華隊應援。

▲孟潔、慈妹、峮峮、瑟七、霖霖、林浠 。（圖／記者王真魚攝）