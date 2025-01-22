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林維恩邀當運動家隊友　陽念希笑：錢都被你拿走了

▲▼陽念希加盟舊金山巨人記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼陽念希加盟舊金山巨人記者會。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

平鎮高中畢業後選擇進入台北市大的陽念希加盟舊金山巨人，加入旅美行列。好友林維恩一直開玩笑要他加入運動家當隊友，陽念希爆笑回應：「錢都被你拿走了。」

近一年來已有11人旅外，陽念希也加入其中。不過與平鎮同屆的柯敬賢（道奇）、林維恩（運動家）、黃錦豪（讀賣巨人）相比，他的腳步較慢，直到去年12月國際簽約截止前一天才定案。陽念希說：「一天的時間考慮，其實沒考慮太多，感謝巨人的肯定。」

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林維恩在陽念希告知好消息前，就早一步主動獻上祝福，高中畢業後兩人持續保持聯絡。陽念希說：「他一直炫耀美國的環境很好，很嫉妒他們，也想要跟他們一樣。林維恩一直要我也加入運動家，我說：『錢都被你拿走了，我要怎麼去？』」

陽念希如願獲得巨人45萬美元的簽約金合約，他欣賞的球員除了大谷翔平之外，還有巨人王牌韋伯（Logan Webb），「他的球速雖不快，但各種變化球能讓打者打不好。」對巨人主場也印象深刻：「很想去參觀一下，把球打到右外野就會打進海邊，當然也很期待能站上那裡的投手丘比賽。」

目標設定五年內登上大聯盟，陽念希坦言不會太急，二刀流的他也還想打擊：「我會去偷揮棒。」不過據了解，巨人隊毫無讓他發展為打者的想法，期待能培養他成為先發投手。

關鍵字： 韓國啦啦隊AI女神富邦育樂李珠珢悍將

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