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巴特勒、畢爾交易案還有第4方！　專家曝內容已成形

 ▲畢爾扮演板凳暴徒狂轟25分，幫助太陽主場擊敗老鷹。（圖／路透）

▲太陽後衛畢爾。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）的「吹密」事件有新進展。NBA記者西德里（Evan Sidery）透露，太陽畢爾（Bradley Beal）若是被交易至公鹿，他同意放棄交易否決權。公鹿則願意以「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）作為籌碼討論，並指出還會有1支球隊加入交易，促成1筆涉及4方的大型交易案。

西德里指出，交易案目前已有雛形，太陽獲得巴特勒；公鹿獲得畢爾；熱火獲得米德爾頓；第4方球隊則是配合完成薪資平衡。

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▲公鹿「蜜豆湯」米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿「蜜豆湯」米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

熱火日前傳出，若交易包特勒，他們希望得到「即戰力」球員。米德爾頓本季多擔任板凳砍將，場均上陣23分鐘，能得12.6分、3.9籃板、5.1助攻，三分球命中率37.7%（每場平均進1.4顆），雖然身手已不在巔峰，但仍是好用的即戰力輪替球員。

公鹿和畢爾也是條件契合，畢爾希望到具有競爭力的球隊打球，而公鹿目前戰績24勝17敗，排名東區第4，與第3的尼克只有2.5場勝差。公鹿則可透過畢爾補足三分時常熄火的問題，他本季三分命中率為38.6%，場均出手5.3次能命中2球，放眼去年三分球也有43%的高水準。

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： NBA巴特勒畢爾米德爾頓熱火太陽公鹿

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