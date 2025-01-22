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促進巴特勒交易案？　太陽畢爾願意放棄「霸王條款」加盟公鹿

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲太陽畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

熱火士官長巴特勒（Jimmy Butler）的「吹密」事件尚未結束，先前傳出巴特勒最希望被交易至太陽，但由於太陽的畢爾（Bradley Beal）擁有交易否決權，所以當時被認為窒礙難行。《The Athletic》記者凱茲（Fred Katz）今（22）日爆料，若是被交易至有競爭力的球隊，畢爾願意放棄否決權，而NBA記者西德里（Evan Sidery）則指出，畢爾最心儀下家是公鹿。

畢爾2022年與巫師簽訂5年2.51億美金合約，其中包含交易否決權，他與湖人天王詹姆斯（LeBron James）是聯盟唯2有「不可交易條款」的球星。先前太陽將畢爾下放板凳，被指出是鼓吹這位得分悍將放棄交易否決權的行為，目前消息指出，畢爾願意為了到有競爭力的球隊放棄條款。

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▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

熱火日前傳出，若交易包特勒，他們希望得到「即戰力」球員，畢爾符合這一標準。熱火目前戰績排名東區第8，與第6的老鷹只有0.5場勝差，也勉強符合畢爾的條件。但記者西德里指出，目前的交易藍圖有3支以上的球隊，因此畢爾不一定會披上熱火球衣。

記者西德里透露，畢爾目前最想去的下家是公鹿。且公鹿傳出願意加入2021年奪冠功臣「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）作為籌碼討論，因此會成為涉及熱火、太陽、公鹿的3方交易。

西德里也指出，2023年畢爾離開巫師時，公鹿與太陽就是2支最終候選球隊，而他當時選擇了太陽。

▲公鹿「蜜豆湯」米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿「蜜豆湯」米德爾頓（左）。（圖／達志影像／美聯社）

 
關鍵字： NBA巴特勒畢爾米德爾頓熱火太陽公鹿

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