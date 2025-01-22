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台灣6.4強震衝擊南部春訓　樂天巨人出發前陷入緊張

▲▼樂天巨人來台春訓，應援團不缺席。（圖／截自樂天巨人IG）

▲樂天巨人來台春訓，應援團不缺席。（圖／截自樂天巨人IG）

記者楊舒帆／綜合報導

即將於24日來到台南春訓的韓國樂天巨人隊，據韓媒《體育朝鮮》報導，因21日清晨發生的台灣6.4強震而陷入緊張。儘管球團已確認春訓場地安全無虞，但仍密切關注後續狀況。

此次地震規模達6.4，造成部分住宅倒塌，還有道路因落石和山崩而中斷。部分城市還傳出水電供應出現問題，全球知名的台積電也因部分工廠受損而疏散員工。

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樂天巨人隊計劃在台南亞太國際棒球訓練中心進行春訓，期間還預計在台北大巨蛋與剛在世界12強賽奪冠的中華隊進行兩場練習賽。球團表示：「地震震央位於台南南市區等中央山脈地區，與我們的住宿及訓練場地所在的台南市區有一定距離，目前並無特別災損。」不過，球團仍持續觀察餘震等突發狀況。

樂天巨人隊將由金泰亨總教練率領，包括13名教練團成員與41名球員，其中包括投手20名、捕手5名、內野手9名、外野手7名。特別值得注意的是，今年新秀金泰賢、朴世玄、朴健宇和朴在燁也將參與春訓。而且強大的應援團也不缺席，應援團長趙志勳率領4位啦啦隊女孩，並招募球迷包團來台觀光兼應援。

球隊預計在台南待到2月21日，之後將轉往日本宮崎進行第二階段春訓。然而，宮崎地區同樣面臨地震隱憂。1月8日，宮崎縣近海就發生規模6.9地震，被認為可能是南海海槽大地震的前震。

關鍵字： 台南地震春訓樂天巨人韓國

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