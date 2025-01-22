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宇宙道奇補強無極限！網羅38歲牛棚大將

▲葉茨（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）

▲葉茨（Kirby Yates）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇又有望迎來一位重量級球員加盟，根據美媒報導，道奇在上週簽下日本明星投手佐佐木朗希，之後再與頂級自由球員救援投手史考特（Tanner Scott）達成4年合約後，道奇隊於21日接近與右投葉茨（Kirby Yates）完成簽約。

今年38歲的葉茨在2024年效力德州遊騎兵時重振聲勢，他一直都在道奇隊的雷達範圍內。即便在週末以7200萬美元簽下史考特之前，球團就已在與他的經紀團隊協商。雖然史考特的加入有助於強化在去年世界大賽期間備受消耗的牛棚，但球隊仍認為需要更多補強。

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葉茨有望提供幫助，他去年出賽61場，防禦率1.17，拿下33次救援成功，並入選明星賽。這延續了這位經歷過2021年湯米約翰手術（Tommy John surgery）的10年資歷老將的傑出表現。在2022年有限度復出後，葉茨2023年效力亞特蘭大勇士隊（Atlanta Braves）時，出賽61場，防禦率3.28，隨後以450萬美元轉戰德州。

儘管道奇隊在休賽季透過簽下佐佐木朗希和兩屆塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell）強化先發輪值，但他們也認為牛棚需要補強。

崔南（Blake Treinen）以2年2200萬美元續約，以及去年七月交易截止日重要補強的科佩奇（Michael Kopech），原本被視為道奇隊新賽季的主要牛棚選項。但崔南已36歲，距離重大肩傷僅兩年。根據美國今日報（USA Today）報導，科佩奇可能因手臂發炎而錯過新賽季開始，但據一位不願具名的知情人士表示，這只是預防性措施。

因此，道奇隊在簽下佐佐木後，立即著手強化投手陣容的另一半。他們網羅了被視為本市場最佳自由球員救援投手的左投史考特，現在又接近簽下葉茨，這位老將將為這支持續網羅人才的球隊提供更多經驗。

關鍵字： 道奇隊救援投手葉茨契約補強

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