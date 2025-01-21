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「高雄市府很努力」澄清湖翻新　洪總喊話：希望球團認養主場

▲▼ 洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

▲洪一中呼籲球團認養主場，設備升級計畫 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹力邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，將於2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。屆時將是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽。總教練洪一中透露球場設備有些更新升級，喊話球團認養主場。

台鋼去年球季以「租借」而非「認養」澄清湖球場來進行主場賽事。洪總坦言，過去自己也不太贊成公司認養澄清湖，「因為那個球場老實講之前實在是
荒廢太久了，裡面真的是毛病一大堆。」

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「有些設施以現在棒球來講，比較不實用，因為比較久了。」包括現在職棒的規模跟以前三十幾年前比相當不同，洪總認為， 一些訓練設備理應都要升級。

但洪總也看到高雄市府願意投入資源，「他們真的很努力，花很多心血在弄這個球場，現在有一些整修，包括二、三樓廁所都有翻新，如果真的弄到某種程度，我現在也是希望公司能夠認養，時機到了，台鋼該認養還是要認養。」

球團公關補充提及，目前球場內野上層跟外野座位都有翻新，室內空間方面也有和運發局做一些溝通，「所以新的球季，室內空間會有一些調整和改變，雖然說還沒有認養，但是在可以使用、改變的情況下，還是有做一些改變，讓球隊、球迷在新球季有不一樣的感受。」

作為高雄在地球隊，洪總同樣渴望能擁有一座特色、漂亮的場地，「是能讓球迷喜歡的球場，台灣職棒慢慢的會走到另外一個層次，屆時球場都必須得全部翻新。」
 

關鍵字： 台鋼雄鷹陽岱鋼港都台日親善交流戰澄清湖球場球場設備升級

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