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洪總促成陽岱鋼返鄉獻技！樂見未來回台發展

▲▼陽岱鋼返台記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲陽岱鋼將與台鋼進行交流賽，洪總盼旅外老將返台效力：這裡是你們的家。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／台北報導

台鋼雄鷹力邀旅日好手陽岱鋼所屬的Oisix新潟天鵝之皇來台，將於2月27、28日進行「2025港都台日親善交流戰」。台鋼總教練洪一中樂觀其成，也向陽岱鋼溫情喊話，「一直都很希望在外的資深球員回到國內，畢竟台灣是你們的家。」

這項交流賽由台鋼雄鷹球團與高雄市政府共同主辦，是台鋼雄鷹2025年在澄清湖主場首場對外正式比賽，也是台鋼成軍後第一次在澄清湖球場實行「全鷹主場」，預售票將於2月上旬開賣。

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洪總今受訪解釋，之所以選擇和Oisix新潟天鵝之皇合作，正是因為他們陣中有陽岱鋼，「我們球隊一直都是走日式風格，也持續和日本交流，想和日職建立好關係，這次會找獨立聯盟，主要是因為岱鋼在那。」

事實上， 洪一中2017年底為亞冠賽擔任教頭時，就點名陽岱鋼擔任隊長，「中華隊帶過他，跟他交情算是不錯，因為這個緣故，所以跟領隊表達要找這個球隊進行交流。」

除了兩人私交，洪總也提到，陽岱鋼和王柏融過去都待過火腿，「柏融剛去時是明星球員，岱鋼就更不用說了。」另外，陣中日本投手吉田一将過去曾待過Oisix新潟天鵝之皇，在層層關係之下，促進了這次的交流。

洪總進一步指出，「我還是秉持原來的想法，很多老球員在國外，或許沒有機會了，但還是希望他能回到國內，無論剩下幾年棒球生命，但這裡畢竟是你們的家。」

言下之意未來期待陽岱鋼返台發展？洪總直言，回不回來是他的個人選擇，「我能夠表達的意思是，旅外的球員們，如果有個機會能回來是好事，當然如果他願意，我們樂觀其成，只是我們不能替他做決定。」

他笑說，「就先從邀請開始，回不回來是另外一回事，期待透過這個球賽，岱鋼能把一些光采帶回台灣，也希望球迷朋友們能夠認同我們的做法，多多進場看球！」

關鍵字： 台鋼雄鷹陽岱鋼Oisix新潟天鵝之皇港都台日親善交流戰澄清湖球場

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