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日本B聯盟與NBA達成合作協議！目標2030年前輸出5名球員旅美

▲▼河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

近年台灣籃球員掀起旅日潮，游艾喆、阿巴西等年輕小將都加入了日本B聯盟發展。據《YAHOO JAPAN》報導，B聯盟與NBA達成了合作協議，未來B聯盟球員將有機會參與NBA和NBA G聯盟的活動。這是NBA首次與他國聯盟達成合作協議。B聯盟指出，最終目標是2030年前，要輸送5名球員到NBA打球。

B聯盟為了在競技與商業層面進一步發展，與NBA達成了戰略合作的基本協議。B聯盟主席島田慎二與NBA亞洲區總經理張韋恩（Wayne Chang）簽署了合約，指出合作有3大主要目標，分別為「培養精英選手」、「共同推廣」、「商品銷售與許可經營」。

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合約上的3個主要目標：

1. 培養精英選手
B聯盟的球隊和球員將有機會參與NBA和NBA G聯盟的活動，並挑戰高水準的海外競技環境。
2. 共同推廣
透過社交媒體、青少年訓練營、社區貢獻活動等項目，以及人才出演、兩大聯盟宣傳大使的任命等，推動相互推廣活動。
3. 商品銷售與許可經營
共同開發以兩大聯盟品牌為基礎的商品，並拓展銷售渠道。

▲河村勇輝。（圖／路透）

▲河村勇輝。（圖／路透）

對於精英選手的培養，B聯盟主席島田表示，「我們計畫成立一支B聯盟的選拔隊，派遣到各地舉行的夏季聯賽展示賽，強化球員的實力，同時讓他們體驗在美國的生活。像河村勇輝這樣的球員，可能會受到球探的注意，如果我們能提供在更高水平環境中比賽的機會，將對他們的成長有很大幫助。」

島田主席進一步指出實行時間，「具體細節尚在調整中，但如果一切順利，可能會在本賽季結束後就開始派遣。」他說計畫最終目標，預計到2030年前，B聯盟要輸送5名球員到NBA打球。

▲▼河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

▲河村勇輝。（圖／達志影像／美聯社）

B聯盟出身的灰熊日籍後衛河村勇輝表示，「恭喜B聯盟和NBA達成這一合作，作為B聯盟培養的球員，我感到非常高興，這一歷史性的項目得以實現，我深感榮幸，我認為是因為B聯盟的經歷和粉絲們的支持，才讓我有機會挑戰NBA。自從學生時代開始，我就得到了大家的幫助，特別是粉絲的應援一直給我很大的支持。」

河村勇輝認為這個合作計畫能夠幫助B聯盟有重大突破，為更多有潛力的選手提供前往NBA的機會，「日本的籃球將走向世界，B聯盟將成為這一橋樑，我對新階段的開始感到無比激動。」

關鍵字： NBA聯盟日本游艾喆阿巴西河村勇輝

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